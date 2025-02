Oto co czeka Lewandowskiego. Takie wieści po meczu. Szatnia już wie

Robert Lewandowski znów dał zwycięstwo FC Barcelonie. Jego jedyny gol sprawił, że drużyna Hansiego Flicka choć bardzo się męczyła, to potrafiła wygrać przed własną publicznością z Deportivo Alaves 1:0 (0:0).

Hiszpanie nie mają wątpliwości. Kontrakt Roberta Lewandowskiego będzie przedłużony

Dla Roberta Lewandowskiego był to już 18. gol w La Lidze. Ma trzy trafienia więcej od Kyliana Mbappe (Real Madryt) i sześć od swojego klubowego kolegi - Brazylijczyka Raphinhi.

Hiszpańskie media nie mają wątpliwości, że wygasający 30 czerwca przyszłego roku kontrakt Roberta Lewandowskiego zostanie przedłużony.

"Lewandowski też przedłuży kontrakt. Jego umowa kończy się w czerwcu przyszłego roku, ale przy takiej liczbie bramek nie będzie musiał grać 55 proc. meczów, aby przedłużyć kontrakt na co najmniej jeszcze jeden sezon" - pisze "Mundo Deportivo".

Dziennikarz Gabriel Sans bardzo chwali polskiego napastnika. Podkreśla, że w piłce nożnej wiek nie gra roli. Uważa też, że Lewandowski ma szansę zostać prawdziwym liderem FC Barcelony.

"Nie ma znaczenia, ile masz lat, ani ile czasu minęło w piłce nożnej. Lewandowski ma 36 lat i przeżywa jeden z najbardziej produktywnych etapów swojej kariery. Polak pełni teraz rolę „łowcy bramek" i robi to, co do niego należy. Doświadczony strzelec jest liderem i jedyną osobą, zdolną do podjęcia się tej roli" - dodaje Sans.

Dziennikarz zdradził również, że nawet inni piłkarze FC Barcelony są pewni, że kontrakt Roberta Lewandowskiego zostanie przedłużony.

"Choć Lewandowski musi jeszcze zagrać w kilku meczach po więcej niż 45 minut, to najlepsi piłkarze z Camp Nou już uważają go za zawodnika, który przedłużył kontrakt. Nic w tym dziwnego. Liczby popierają tę decyzję. Lewandowski przekroczył początkowe oczekiwania, gdy część otoczenia domagała się zmiany napastnika" - pisze dziennikarz.

Dodaje też, że Lewandowskiemu brakuje zaledwie trzech bramek, by wyrównał najlepsze osiągnięcia z czasów gry w FC Barcelony i sezonu 2022/20243, kiedy w 46 meczach zdobył 33 gole.

FC Barcelona po 22. kolejkach ma 45 punktów i zajmuje trzecie miejsce w La Lidze. Ma cztery punkty straty do prowadzącego Realu Madryt i trzy do wicelidera - Atletico Madryt.

Teraz drużyna Hansiego Flicka zagra w czwartek, 6 stycznia w Pucharze Króla. Zmierzy się na wyjeździe z Valencią. Początek meczu o godz. 21.30. Do ligi FC Barcelona wróci 9 lutego w wyjazdowym starciu z Sevillą (godz. 21). Zapraszamy na relację na żywo z obu pojedynków na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.