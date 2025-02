Ależ słowa o Lewandowskim od Flicka. Poszło w świat

Robert Lewandowski powiększył przewagę nad Kylianem Mbappe w klasyfikacji strzelców Primera Division. To dzięki trafieniu Polaka w starciu z Deportivo Alaves, które dało wygraną 1:0 Barcelonie. W ten sposób zespół Hansiego Flicka odrobił część strat do Realu Madryt i traci teraz cztery punkty do lidera. "Instynkt Lewandowskiego pomógł FC Barcelonie" - pisały hiszpańskie media po zakończeniu spotkania.

Sam mecz nie był jednak prosty dla Barcelony. Jedyny celny strzał w pierwszej połowie pojawił się w 44. minucie za sprawą Pedriego, a w dziewiątej minucie Gavi musiał opuścić boisko po tym, jak zderzył się głowami z rywalem. Są jednak trzy ważne punkty: Barcelona wygrała mecz, Lewandowski strzelił gola, a Wojciech Szczęsny zachował czyste konto.

Co za słowa Flicka o Lewandowskim. "Nie ma sobie równych"

Flick wypowiedział się na temat Lewandowskiego po meczu z Deportivo Alaves. Niemiec nie mógł się go nachwalić. - Lewandowski to najlepszy napastnik na świecie, w polu karnym nie ma sobie równych. Dlatego my go potrzebujemy. To dobra wiadomość, że Robert strzelił gola. W innych meczach strzelał z rzutów karnych. Często szukaliśmy okazji na gola, ale dziś nie było to łatwe, bo rywale bronił się bardzo dobrze - mówił Flick w wywiadzie dla DAZN.

Jak trener Barcelony ocenia sam mecz przeciwko Alaves? - To był trudny mecz, musieliśmy się bardzo natrudzić. Ważne było zdobycie trzech punktów w naszej sytuacji, biorąc pod uwagę porażkę Realu. W przerwie pokazałem piłkarzom, że mamy przestrzenie do ataku, w których musimy utrzymywać pozycje i szukać krótkich podań. Druga połowa była dużo lepsza w naszym wykonaniu - skomentował Flick.

Flick odniósł się jeszcze do sytuacji z Gavim z dziewiątej minuty, gdzie piłkarz Barcelony zderzył się głowami z Tomasem Conechnym. Gavi był w stanie zejść z boiska o własnych siłach, ale w przypadku gracza Alaves potrzebne były nosze. W miejsce Gaviego wszedł Fermin Lopez.

- Gavi chciał kontynuować grę, ale to była decyzja lekarza, a nie moja czy samego piłkarza. Lekarz powiedział, że Gavi nie może wrócić na boisko i trzeba było to uszanować. W tego typu sytuacjach należy tak postępować - podsumował Flick.

W kolejnym ligowym meczu Barcelona zagra z Sevillą. To spotkanie odbędzie się 9 lutego o godz. 21:00. Relacja tekstowa na żywo w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.