Tak wygląda tabela La Liga po meczu Barcelony

FC Barcelona wykorzystała wpadkę Realu Madryt w 22. kolejce ligi hiszpańskiej. Zespół Carlo Ancelottiego przegrał 0:1 z Espanyolem. Z kolei Barcelona wygrała 1:0 z Deportivo Alaves, a jedynego gola w tym spotkaniu strzelił Robert Lewandowski. - Lewandowski to najlepszy napastnik na świecie, w polu karnym nie ma sobie równych. Dlatego my go potrzebujemy. To dobra wiadomość, że Robert strzelił gola - mówił Flick po zakończeniu spotkania w wywiadzie dla DAZN.

Hiszpańskie media też chwaliły Lewandowskiego za jego postawę w meczu z Alaves. "Jego gol to był najjaśniejszy moment tego popołudnia. Miał za sobą słabe momenty, był nieco wyłączony z gry. Zmarnował doskonałą okazję po uderzeniu głową, ale po dośrodkowaniu Yamala włożył nogę we właściwe miejsce" - czytamy w notach tamtejszych dziennikarzy.

- Jestem bardzo szczęśliwy, że udało mi się strzelić 30 goli. Ciesze się również, że byłem w stanie pomóc drużynie zdobyć trzy punkty. Nie jest łatwo grać przeciwko zespołom z takim nastawieniem - dodał Lewandowski. Jego gol przeciwko Alaves był 30. trafieniem w sezonie 24/25, licząc wszystkie rozgrywki.

Barcelona odrabia straty do Realu Madryt. Wszystko dzięki Lewandowskiemu

Jak pisaliśmy wyżej, 22. kolejkę niezbyt dobrze zapamięta Real Madryt. W sobotę przegrał 0:1 z Espanyolem, a jedynego gola strzelił Carlos Romero. Dzięki temu Atletico Madryt, które wygrało 2:0 z Mallorką, zbliżyło się do derbowego rywala na jeden punkt. Oczywiście wygrana Barcelony z Alaves sprawiła, że nie traci już siedmiu punktów do lidera.

Aktualnie Barcelona traci cztery punkty do Realu Madryt, a więc gra o mistrzostwo Hiszpanii wciąż wydaje się być otwarta. Warto dodać, że Barcelona wypada lepiej od Realu w meczach bezpośrednich - 4:0 w rundzie jesiennej, m.in. po dwóch golach Lewandowskiego - i ma lepszy bilans bramkowy (+29 ma Real, +36 Barcelona).

Tabela ligi hiszpańskiej po meczu Barcelona - Deportivo Alaves:

1. Real Madryt - 49 pkt, bilans bramek +29

2. Atletico Madryt - 48 pkt, +23

3. FC Barcelona - 45 pkt, +36

4. Athletik Bilbao* - 40 pkt, +13

5. Villarreal - 37 pkt, +11

6. Rayo Vallecano - 32 pkt, +2

7. Real Mallorca - 30 pkt, -9

8. Girona* - 28 pkt, 0

9. Real Sociedad* - 28 pkt, 0

10. Real Betis* - 28 pkt, -3

11. Sevilla - 28 pkt, -6

12. Osasuna* - 27 pkt, -5

13. Celta Vigo* - 25 pkt, -3

14. Getafe - 23 pkt, 0

15. Las Palmas* - 23 pkt, -8

16. Leganes - 23 pkt, -11

17. Espanyol - 23 pkt, -12

18. Deportivo Alaves - 21 pkt, -9

19. Valencia* - 16 pkt, -16

20. Real Valladolid - 15 pkt, -32

* - zespoły oznaczone gwiazdką dopiero zagrają swoje mecze w 22. kolejce LaLiga

W kolejnej kolejce Barcelona zagra na wyjeździe z Sevillą (09.02, godz. 21:00), natomiast Real będzie rywalizował z Atletico w derbach Madrytu. Relacja tekstowa na żywo z meczu Sevilla - Barcelona w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.