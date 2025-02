Oto klasyfikacja strzelców LaLiga po kolejnym golu Lewandowskiego

Cztery - dokładnie tyle wynosi teraz różnica między Realem Madryt a Barceloną w tabeli ligi hiszpańskiej. Real Madryt potknął się w starciu z Espanyolem i przegrał 0:1. Z tego skorzystał zespół Hansiego Flicka, który pokonał 1:0 Deportivo Alaves. Bohaterem Barcelony okazał się Robert Lewandowski, który idealnie skontrował piłkę po uderzeniu Lamine'a Yamala. Warto dodać, że przed startem 22. kolejki Primera Division Barcelona traciła aż siedem punktów do największego rywala.

Barcelona wyszła na ten mecz w koszulkach zawierających nazwiska w alfabecie chińskim. To oczywiście ma związek z tym, że Chińczycy świętują Nowy Rok, a Barcelona rokrocznie wysyła kibicom z tego kraju życzenia. Później Barcelona oczywiście grała w standardowych trykotach.

W ostatnich tygodniach rumieńców nabrała rywalizacja między Robertem Lewandowskim a Kylianem Mbappe w klasyfikacji strzelców. Jak wyglądają ich liczby po 22. kolejce Primera Division?

Lewandowski ucieka Mbappe w klasyfikacji strzelców. Przewaga rośnie

Jak pamiętamy, Mbappe miał dosyć trudny początek w Realu Madryt i nie strzelał zbyt wielu goli w lidze hiszpańskiej. Wszystko zmieniło się od początku grudnia zeszłego roku. Od tego czasu Mbappe strzelił aż osiem goli w LaLiga i dwanaście we wszystkich rozgrywkach. Mbappe zagrał cały mecz przeciwko Espanyolowi, ale nie strzelił gola. Na tym etapie ma więc piętnaście trafień w lidze hiszpańskiej.

A jak to wygląda u Lewandowskiego? Dzięki bramce przeciwko Alaves Lewandowski ma już 18 trafień w Primera Division. To był też 30. gol Lewandowskiego w tym sezonie we wszystkich rozgrywkach. Robert jest zatem na dobrej drodze, by zostać królem strzelców LaLiga po raz drugi w karierze. Wcześniej udało mu się to w sezonie 22/23, gdy strzelił 23 gole.

Klasyfikacja strzelców Primera Division po meczu Barcelona - Deportivo Alaves:

1. Robert Lewandowski (FC Barcelona) - 18 goli

2. Kylian Mbappe (Real Madryt) - 15

3. Raphinha (FC Barcelona) - 12

4. Ante Budimir (Osasuna Pampeluna) - 10

5. Kike Garcia (Deportivo Alaves) - 9

Dodi Lukebakio (Sevilla) - 9

Ayoze Perez (Villarreal) - 9

Antoine Griezmann (Atletico Madryt) - 8

Thierno Barry (Villarreal) - 8

Alexander Sorloth (Atletico Madryt) - 8

W kolejnym ligowym meczu Barcelona zagra z Sevillą. To spotkanie odbędzie się w przyszłą niedzielę o godz. 21:00. Relacja tekstowa na żywo w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.