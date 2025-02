FC Barcelona zaskoczyła przed meczem. Wyjaśniamy, co Lewandowski miał na plecach

Dla FC Barcelony mecz z Deportivo Alaves istotny był już przed kolejką, jednak po porażce Realu Madryt z Espanyolem, ranga wzrosła jeszcze bardziej. Oto bowiem objawiła się szansa, na zmniejszenie strat w tabeli do czterech punktów. Oraz odwdzięczenie się sąsiadowi, bo Espanyol tym triumfem zrzucił do strefy spadkowej właśnie Deportivo.

REKLAMA

Zobacz wideo Kosecki o walkowerze dla Celticu: Wszyscy o tym wiedzieli! To nie wina Marty Ostrowskiej

Chińskie show przed meczem Barcelony

Jeszcze przed spotkaniem kataloński klub postanowił uczcić ważne wydarzenie, jakie miało miejsce niedawno w... Chinach. Piłkarze "Blaugrany" wyszli na murawę z dodatkowymi koszulkami. Od standardowych różniły się tym, że ich nazwiska były napisane w alfabecie chińskim. W dodatku jeszcze przed pojawieniem się zawodników na boisku małe taneczne show dała grupa Penya Barcelonista Dracs Units. Tradycyjne chińskie stroje, czerwono-złote barwy i oczywiście charakterystyczny dla kultury Państwa Środka smok.

Chiński Nowy Rok nastał. Barcelona kłania się kibicom

Dlaczego akurat przed tym meczem klub zorganizował coś takiego? Otóż 29 stycznia Chińczycy świętowali swój Nowy Rok. Tym razem będzie to Rok Węża. Barcelona potwierdziła to w swoich mediach społecznościowych. Dla katalońskiego klubu to nie pierwszyzna. Niemal co roku "Blaugrana" robi ukłon w stronę chińskiej rzeczy fanów i składa im życzenia noworoczne.

Dodajmy, że między przywitaniem z rywalami a pierwszym gwizdkiem, piłkarze Barcelony zdjęli już "chińskie" koszulki i rozpoczęli mecz ze standardowymi trykotami. Mecz trwa, a do przerwy utrzymał się wynik 0:0. Zapraszamy na relację tekstową na żywo na stronie Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE. Link jest dostępny TUTAJ.