FC Barcelona - Deportivo Alaves. Gdzie obejrzeć mecz? O której? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

"Hiszpańscy kibice Barcelony nie mogą pojąć, dlaczego trener Hansi Flick postanowił powierzyć rolę bramkarza nr 1 w drużynie Wojciechowi Szczęsnemu. Oni w większości uważają, że bronić powinien Inaki Pena. I w jakiś sposób można ich zrozumieć. Ich pupil doznał bowiem, czegoś, co można nazwać ślepym okrucieństwem zawodowego sportu" - pisze Michał Kiedrowski ze Sport.pl.

FC Barcelona chce wykorzystać potknięcie Realu. W niedzielę gra z Alaves

Wiadomo, że w niedzielnym meczu FC Barcelony z Deportivo Alaves wystąpi Polak, a nie Hiszpan. Hansi Flick ogłosił to na sobotniej konferencji prasowej, zdradzając, że Szczęsny jest obecnie numerem jeden w katalońskiej bramce.

To oznacza, że po raz drugi z rzędu wystąpi w spotkaniu ligowym. Przed tygodniem Barcelona z nim w składzie pokonała Valencię aż 7:1. Kibice wierzą, że w równie dobrych nastrojach opuszczą stadion w niedzielne popołudnie. To Barcelona będzie faworytem i niewykluczone, że powtórzy wynik z 6 października, gdy na wyjeździe wygrała z Deportivo Alaves 3:0. Wszystkie gole zdobył wówczas Robert Lewandowski.

Dość powiedzieć, że ostatnia porażka Katalończyków z tym rywalem miała miejsce blisko dziewięć lat temu. 10 września 2016 roku zespół prowadzony wówczas przez Luisa Enrique uległ na Camp Nou Deportivo 1:2. Jedynego gola dla Barcelony zdobył... Jeremy Mathieu.

Wygrana w niedzielnym meczu będzie o tyle istotna, że pozwoli odrobić część strat do Realu Madryt, który w sobotę sensacyjnie przegrał z Espanyolem. Jeśli Barcelona wygra swój mecz, to przewaga stołecznego zespołu zmaleje do zaledwie czterech punktów i walka o mistrzostwo Hiszpanii jeszcze bardziej nabierze rumieńców.

FC Barcelona - Deportivo Alaves. Gdzie obejrzeć mecz? O której dzisiaj? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Mecz FC Barcelona - Deportivo Alaves odbędzie się w niedzielę 2 lutego. Początek o godz. 14:00. Transmisja z tego wydarzenia będzie dostępna na antenie Eleven Sports, natomiast w internecie na platformach oferujących dostęp do Eleven Sports 1. Zapraszamy na relację tekstową na Sport.pl oraz do naszej aplikacji mobilnej.