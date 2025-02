Jest niedziela, 7:00. Hiszpanie już odpalili bombę ws. Lewandowskiego

FC Barcelona wykorzysta szansę od losu? W sobotę Real Madryt przegrał z walczącym o utrzymanie Espanyolem 0:1. To idealna okazja dla zawodników Hansiego Flicka, żeby zmniejszyć stratę do pierwszego miejsca do czterech punktów. Tym bardziej, że oni również grają z bardzo słabym rywalem. "Lewandowski, koszmar Alaves" - pisze przed meczem "Mundo Deportivo", które wskazuje, że Polak może zrobić show.

