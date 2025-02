Media: Oto skład na mecz FC Barcelony! Wiemy, co z Lewandowskim i Szczęsnym

Choć życie po sąsiedzku w piłce nożnej zazwyczaj powoduje niechęć i kibicowskie konflikty, to tym razem FC Barcelona dostała od swego sąsiada wyjątkowo miły prezent. Espanyol sensacyjnie ograł Real Madryt 1:0. Nie obyło się bez kontrowersji, zdaniem wielu strzelec gola Carlos Romero powinien był wcześniej wylecieć z boiska z czerwoną kartką. Jednak gdyby Real zrobił swoje, to to trafienie nie miałoby aż takiego znaczenia. Tak czy inaczej, przed Barceloną duża szansa na zmniejszenie straty do madrytczyków do 4 pkt. Muszą jednak pokonać Deportivo Alaves.

REKLAMA

Zobacz wideo TYLKO U NAS. Probierz powoła Stolarczyka do kadry? Żelazny: Przypomina mi Fabiańskiego

Flick postawił sprawę jasno. Polacy nie wzbudzają kontrowersji

Jaki skład na ten mecz wybierze Hansi Flick? Hiszpańskie media tradycyjnie starają się to przewidzieć i choć w przypadku Niemca nie jest to najłatwiejsze zadanie, to tamtejsi dziennikarze są bardzo zgodni co do jego potencjalnych wyborów. Rozpoczynając od Polaków, wszelkie najważniejsze portale i dzienniki nie mają wątpliwości, że Wojciech Szczęsny i Robert Lewandowski znajdą się w wyjściowej jedenastce. Flick na przedmeczowej konferencji mówił wprost, że Szczęsny to obecnie nr 1 w bramce Barcelony. Z kolei nikt nie przewiduje, by ofensywna trójka Katalończyków na ten mecz wyglądała jakkolwiek inaczej niż Yamal - Lewandowski - Raphinha

Obrona? Tutaj też pełna zgoda. Kounde - Araujo - Cubarsi - Balde. Co kontuzjowanym niedawno Inigo Martinezem? - Wraca po kontuzji i zostanie włączony do składu. Nie oczekuje się, że zacznie mecz od pierwszej minuty, ale może otrzymać minuty na rzecz szybszego powrotu do pełnej sprawności - pisze kataloński dziennik "Sport".

Barcelona zamiesza w środku pola? Hiszpanie nie są pewni

Najwięcej wątpliwości dotyczy środka pola. "Sport", "Mundo Deportivo" i "Marca" zgodnie twierdzą, że zobaczymy wariant Pedri - Gavi - Marc Casado. Portal fcbarcelonanoticias.com zamiast Gaviego widzi Frenkiego de Jonga. Najbardziej "wywrotowo" do sprawy podszedł dziennik "AS", bo wedle ich wizji nie tylko za Marca Casado zagra Holender, ale też za Gaviego Fermin Lopez.

- W środku pola Frenkie de Jong ma duże szanse na bycie w tym meczu defensywnym pomocnikiem, któremu towarzyszyć będą Pedri i Fermín. Ten ostatni zająłby w jedenastce miejsce Gaviego. Należy pamiętać, że zawodnik z Huelvy rozegrał ostatnio świetne spotkanie przeciwko Valencii, w którym zdobył dwa gole i zanotował dwie asysty - czytamy w uzasadnieniu.

W składzie na ten mecz niemal na pewno nie znajdzie się Dani Olmo, który jeszcze dochodzi do siebie po urazie. Mecz FC Barcelona - Deportivo Alaves rozpocznie się w niedzielę 2 lutego o 14:00 w Estadi Olimpic Lluis Companys w Barcelonie.

Przewidywany skład FC Barcelony wg. poszczególnych hiszpańskich mediów: