Lewandowski czeka na mecz, a tu fatalne wieści. To była 93. minuta

Real Madryt, Atletico Madryt i FC Barcelona. Wygląda na to, że te trzy zespoły powalczą w tym sezonie o mistrzostwo Hiszpanii. Dwa punkty za Katalończykami utrzymuje się Athletic, ale Baskowie nie dysponują na tyle szeroką kadrą co wielka trójka. W 22. kolejce pierwszym, który wszedł do gry z tercetu, był zespół Atletico. Gdy Lewandowski czeka na niedzielny mecz z Deportivo Alaves, podopieczni Diego Simeone na własnym stadionie mierzyli się z Mallorcą.

REKLAMA

Zobacz wideo TYLKO U NAS. Probierz powoła Stolarczyka do kadry? Żelazny: Przypomina mi Fabiańskiego

Fatalne wieści dla Barcelony. Atletico wygrywa

Zespół z Balearów w tym sezonie La Liga radzi sobie naprawdę nieźle. Urwał punkty Realowi Madryt (1:1), a w pierwszej części sezonu minimalnie przegrał z Atletico (0:1). Wydawało się, że sobotnie spotkanie będzie więc wymagającym sprawdzianem dla stołecznego zespołu.

Już w 26. minucie kibice na Wanda Metrpolitano mogli świętować. Robin Le Normand odebrał piłkę na połowie rywala, a Giuliano Simeone przetransportował ją do znajdującego się w polu karnym Samuela Lino. Dominik Greif wyciągał piłkę z siatki, a to trafienie otworzyło wynik meczu.

W drugiej połowie stoper reprezentacji Hiszpanii znów mógł zaliczyć udział przy akcji bramkowej. Odważnie wbiegł w pole karne, ale do wstrzelonej przez niego piłki spóźnił się Antoine Griezmann.

Kilka minut później szanse na wyrównanie zmarnowali Dani Rodriguez i Vedat Muriqi. Rezultat podwyższyć mógł Rodrigo Riquelme, ale jego strzał obił poprzeczkę. Wynik zmienił się dopiero w doliczonym czasie gry. Griezmann w 93. minucie dobił rywali i piękną podcinką przypieczętował triumf gospodarzy.

Czytaj: Co za mecz Lecha! Pięć goli. Niewiarygodne, co zrobił Sousa

To fatalne informacje dla FC Barcelony, która przed niedzielnym meczem z Deportivo Alaves traci do Atletico już sześć punktów. Co gorsza - Katalończycy w sobotni wieczór mogą mieć także większą stratę do liderującego Realu Madryt, który o 21:00 zmierzy się na wyjeździe z Espanyolem.

Atletico Madryt kolejne spotkanie rozegra już 4 lutego. W ćwierćfinale Pucharu Króla zagra z Getafe. Cztery dni później czekają nas derby Madrytu na stadionie Realu.

Tabela La Liga po meczu Atletico Madryt z Mallorcą:

Real Madryt, 21 meczów, 49 punktów Atletico Madryt, 22 mecze, 48 punktów FC Barcelona, 21 meczów, 42 punkty