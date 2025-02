Wiadro pomyj wylało się na Szczęsnego. Ekspert nie wytrzymał

Wojciech Szczęsny został numerem jeden w bramce FC Barcelony po decyzji, jaką w tej sprawie podjął Hansi Flick. Niemiecki szkoleniowiec wybrał Polaka zamiast Inakiego Peny, który tak naprawdę nie popełnił wielkich błędów i również zasługiwał na miejsce w bramce. W internecie pojawiały się jednak głosy oburzonych kibiców, którzy woleliby Hiszpana w bramce Katalończyków.

Zobacz wideo Hiszpańscy kibice uderzają w Szczęsnego. Żelazny: To internetowe trolle

Inaki Pena, czy Wojciech Szczęsny w bramce FC Barcelony? Piotr Żelazny ucina dyskusję. "Oburzonko"

O Szczęsnym dyskutowali również eksperci programu To jest Sport.pl i jednym z wątków były właśnie komentarze internautów na temat polskiego bramkarza i jego rywala o miejsce w podstawowej jedenastce.

- Dziwią was głosy hiszpańskich kibiców, którzy uderzają w Hansiego Flicka, dlaczego postawił na polskiego bramkarza? Jest grupa, głównie internetowych kibiców Barcelony, którzy ostro krytykują też Wojciecha Szczęsnego - zaczął temat dziennikarz Sport.pl Dominik Wardzichowski.

- Chyba sam sobie odpowiedziałeś. Po co są social media? Po to, żeby kogoś obrzygać. Więc rozumiem, że to wykorzystali i chyba tyle. Serio, nie ma co się przejmować tym, że ktoś na Twitterze wyraził swoje "oburzonko" - odpowiedział w tej sprawie Piotr Żelazny z Viaplay.

Ekspert pokusił się też o wymowne podsumowanie całej "burzy" wokół polskiego bramkarza. - Gdybyśmy się nad tym wszystkim musieli pochylać, to nie starczyłoby nam czasu na wszystkie oburzenia - podsumował Żelazny. O tym, czy Wojciech Szczęsny utrzyma pozycję "jedynki" w Barcelonie przekonamy się w niedzielę 2 lutego o 14:00, kiedy to Katalończycy zagrają u siebie z Deportivo Alaves.

