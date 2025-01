Flick ma poważny problem. "To bardzo go martwi"

- Moje relacje z Inakim Peną zawsze były dobre. Było tak wtedy, gdy grał on i tak jest teraz, gdy gram ja. Dbam też o to, żeby był przygotowany na świetną przyszłość, jaką ma przed sobą w tym klubie. Obaj akceptujemy to, co musimy - podkreślał Wojciech Szczęsny. To właśnie jego rywalizacja z Hiszpanem rozgrzewa media i kibiców do czerwoności. Wydaje się, że w ostatnim czasie Hansi Flick dokonał wyboru i numerem jeden w bramce jest Polak. Tyle tylko, że ta decyzja wcale nie rozwiązała problemu, który spędza Niemcowi sen z powiek. O co dokładnie chodzi?

Hiszpanie mówią wprost. Defensywa największym problemem Flicka

O szczegółach informuje kataloński "Sport". Głównym zmartwieniem Flicka jest... słaba defensywa. Najlepiej świadczą o tym statystyki. Jak dotąd Barcelona rozegrała 33 spotkania, ale tylko osiem razy zachowała czyste konto. Ostatni raz udało jej się to w półfinale Superpucharu Hiszpanii, kiedy to pokonała 2:0 Athletic Bilbao.

W kolejnych pięciu meczach straciła 11 goli, a zdobyła 25. To jasno pokazuje, że problemem nie jest ofensywa, a obrona. Nawet w rywalizacji z Valencią, którą Barcelona całkowicie zdominowała i wbiła jej aż siedem bramek, pozwoliła przeciwnikom na trafienie. "Cierń w boku [Flicka, przyp. red.]. (...) Niedokończona sprawa, która tak bardzo go martwi" - podkreślili dziennikarze.

Szczególnie niepokojąco wygląda sytuacja Barcelony w La Liga, gdzie od 10 spotkań nie udało się zakończyć rywalizacji na 0 z tyłu. To też zaowocowało spadkiem w tabeli z pierwszej na trzecią lokatę. Zmiana w bramce, póki co, nic nie dała.

"Chodzi nie tyle o bramkarzy, ile o system defensywny" - podsumowali dziennikarze. I nad tą obroną Flick będzie musiał solidnie popracować.

Szczęsny czy Pena? Kto zagra z Alaves?

Okazję do zachowania czystego konta jeden z bramkarzy będzie miał już w najbliższą niedzielę, w starciu z Deportivo Alaves. Kto stanie wówczas między słupkami? Tego jak na razie nie wiadomo, choć patrząc na ostatnie wybory i słowa Flicka, to Szczęsny ma większe szanse. W końcu wystąpił w trzech ostatnich meczach z rzędu. - Wojtek spisał się bardzo dobrze - mówił po ostatnim spotkaniu Niemiec. Jednak Flick już nie raz zaskakiwał i niewykluczone, że w niedzielę znów to zrobi.

