Pedri podjął decyzję ws. przyszłości. Nie ma odwrotu

FC Barcelona wreszcie wychodzi na prostą. Piłkarze Hansiego Flicka w tym sezonie zdołali już sięgnąć po Superpuchar Hiszpanii, bardzo dobrze radzą sobie też w Lidze Mistrzów i Pucharze Króla, a jedynie rozgrywki ligowe nie do końca układają się po myśli Katalończyków, którzy tracą w nich do prowadzącego Realu Madryt siedem punktów.

Jednak co być może nawet ważniejsze, Barcelonie zaczyna iść coraz lepiej także poza boiskiem. Jej sytuacja finansowa stała się na tyle niezła, że klub wrócił do zasady "1:1" wg finansowego fair play La Liga, co w praktyce odblokowuje mu ruchy transferowe, z czym Barca miała problemy przez długie lata. Jednak Joan Laporta i spółka skupiają się na razie na przedłużeniu kontraktów ze swoimi najważniejszymi zawodnikami. Kilka dni temu umowę z Barceloną do 2031 roku podpisał Ronald Araujo, a w czwartek na kolejne lata związał się z nią kolejny kluczowy piłkarz.

Kapitalne wieści dla kibiców FC Barcelony. Kolejny kluczowy piłkarz przedłużył kontrakt na wiele lat

A jest nim Pedri Gonzalez. 22-letni pomocnik podpisał nowy kontrakt z FC Barceloną obowiązujący do końca czerwca 2030 roku, czyli na ponad pięć lat.

Młody piłkarz, któremu dotychczasowa umowa wygasała za półtora roku, parafował nową w siedzibie klubu w obecności prezydenta Joana Laporty, wiceprezydenta Rafaela Yuste oraz dyrektora sportowego Deco.

Pedri występuje w FC Barcelonie już piąty sezon, grając w bordowo-granatowych barwach od lata 2020 roku, gdy jeszcze jako 17-latek trafił na Camp Nou z Las Palmas. Szybko był w stanie stać się kluczowym piłkarzem Barcy, nawet pomimo licznych kontuzji mięśniowych, które dokuczały mu przez ostatnie lata. Aktualnie żaden kibic Barcelony nie wyobraża sobie drużyny Hansiego Flicka bez filigranowego pomocnika.

22-latek zdołał już zaliczyć 175 występów oficjalnych w FC Barcelonie, w których strzelił 24 gole i zaliczył 17 asyst, zdobywając mistrzostwo Hiszpanii, Puchar Króla oraz dwa Superpuchary Hiszpanii. Z Barcelony Pedri trafił też do reprezentacji kraju, w której do dziś zagrał 30 razy, wygrywając mistrzostwo Europy.

To na pewno nie koniec ofensywy kontraktowej władz FC Barcelony. Planują one bowiem w najbliższych miesiącach przedłużyć umowy również z innymi gwiazdami drużyny Hansiego Flicka - Gavim i Laminem Yamalem. W obu przypadkach wszystko jest praktycznie ustalone i o ile w przypadku Gaviego finalizacja może nastąpić w każdej chwili, to z Yamalem Barcelona ma poczekać do lipca, gdy młody skrzydłowy skończy 18 lat i będzie mógł podpisać wieloletni seniorski kontrakt.