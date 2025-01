Były piłkarz Atletico ogłasza: Oto idealny kierunek dla Lewandowskiego

Robert Lewandowski jest aktualnie najlepszym strzelcem FC Barcelony i całej ligi hiszpańskiej. Do tej pory strzelił do tej pory strzelił 29 goli, z czego 17 w LaLidze, co pozwala mu plasować się na pierwszym miejscu w pościgu o trofeum Pichichi oraz w Lidze Mistrzów, w której zdobył 9 bramek. Razem z Krzysztofem Piątkiem aktualnie tworzy najlepszy duet z jednego kraju w Europie.

Robert Lewandowski szczerze o przyszłości w FC Barcelonie

Mimo wybornej formy strzeleckiej Polak swojej metryki nie oszuka. Ma już 36-lat i jest już bliżej końca swojej kariery. Po ostatnim meczu ligowym z Valencią widać, ze Hansi Flick stara się oszczędzać swojego napastnika. Polak zagrał w tym spotkaniu 31 minut i w tym czasie zdążył się wpisać na listę strzelców.

Ostatnio "Lewy" został nagrodzony statuetką dla Piłkarza Roku w Polsce na gali Tygodnika "Piłka Nożna". Podczas przemówienia napastnik został zapytany, czy zamierza jeszcze zmienić klub. Ten odparł: - Raczej trudno będzie, żebym kiedyś wystąpił na tej gali, grając w barwach innego klubu. Ja się w Barcelonie czuję naprawdę dobrze. Nie tylko na boisku, ale także w mieście oraz wśród kibiców - odpowiedział.

Roman Kosecki otwarcie o przyszłości Roberta Lewandowskiego: Życzę mu tego

Na temat przyszłości Roberta Lewandowskiego wypowiedział się Roman Kosecki, były piłkarz Atletico Madryt. - Osobiście mu życzę wyjazdu do Stanów Zjednoczonych. Jeżeli już w Barcelonie wyczuje, iż tam się już troszeczkę to gorzej układa, to wyjazd do USA będzie idealną opcją. Naprawdę na koniec fajna, miła przygoda - stwierdził na łamach "Super Expressu".

- Ale chyba na razie o tym nie myśli. W wieku 37 lat wciąż gra na najwyższym poziomie, łapie się do składu wielkiej Barcelony - dodał.

- To jest wielki piłkarz, jeden z najlepszych w naszej historii, dla niektórych najlepszy. Cieszymy się, że to jest nasze dobro narodowe i trzeba o niego dbać, chuchać i dmuchać, żeby był zdrowy na eliminacje. A jak mówię, Barcelona ma też kim grać, więc muszą rotować - zakończył.