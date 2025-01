Roman Kosecki zażartował sobie z Lewandowskiego. "No trudno, Robert"

Robert Lewandowski w niedzielny wieczór wreszcie się przełamał w La Lidze. Polski napastnik, mimo że pojawił się na boisku dopiero w 60. minucie, to zdołał strzelić gola w wygranym 7:1 (5:0) meczu u siebie z Valencią. Wcześniej Lewandowski miał serię trzech spotkań z rzędu w La Lidze, w których nie trafił do siatki (z Leganes, Atletico Madryt oraz Getafe).

Roman Kosecki żartuje z Roberta Lewandowskiego: No trudno Robert, trudno

Roman Kosecki, były piłkarz Atletico Madryt i reprezentacji Polski (69 spotkań i 19 goli) jest bardzo szczęśliwy, że Polacy grają w La Lidze.

- Kibicuje naszym chłopakom, wszystkim piłkarzom, którzy grają w La Lidze. Cieszę się, że Szczęsny i Lewandowski regularnie występują na boisku. Żałuje, że w nie moich czasach, bo lubiłem zawsze ukłuć i parę razy ograć Barcelonie. Polacy pasują bowiem do La Ligi. Życzę, by Kacper Urbański grał w lidze hiszpańskiej. Myślę, że tam by się lepiej pokazał i przebił - powidział Roman Kosecki dla Sport.pl na poniedziałkowej, uroczystej gali "Piłki Nożnej"

Zażartował on również z Roberta Lewandowskiego.

- Robert gra w Barcelonie, strzela bramki, pobija kolejne rekordy. Jest to fenomen. Życzę mu, by strzelał i wygrywał, ale nie w meczach z Atletico Madryt. No trudno Robert, trudno - to Atletico Madryt zdobędzie mistrza. No, chyba że ty będziesz strzelał. Ale musisz wtedy może coś na obiad złego zjeść (śmiech) - przyznał Kosecki.

W środę FC Barcelona, pewna już awansu do 1/8 finału Ligi Mistrzów w ostatniej kolejce fazy ligowej zmierzy się przed własną publicznością z Atalantą.

Początek spotkania o godz. 21. Zapraszamy do relacji na żywo na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.