Szef LaLigi strzela Barcelonie w plecy. Nie ma żadnych skrupułów

Zobacz wideo

Z końcem grudnia 2024 r. Dani Olmo i Pau Victor zostali wyrejestrowani z możliwości gry w rozgrywkach ligi hiszpańskiej. Władze LaLiga informowały, że Barcelona nie przedstawiła żadnej alternatywy zgodnej z przepisami kontroli ekonomicznej, by dokonać rejestracji obu piłkarzy. Wyższa Rada ds. Sportu (CSD) udzieliła Barcelonie tzw. środka zapobiegawczego, co sprawiło, że Olmo i Victor zostali tymczasowo zarejestrowani. "Mieliśmy rację. Od samego początku. Nie zrobiono nic złego. Nie zapominajcie o tym" - napisała Elena Fort, wiceprezes Barcelony.

REKLAMA

Warto dodać, że decyzja ws. Olmo i Victora została podjęta przez organ polityczny, więc władze ligi hiszpańskiej mogą wkrótce dochodzić swoich praw. Jak nietrudno się domyślić, są kluby, którym nie podoba się taka decyzja CSD. W tym gronie jest m.in. Atletico Madryt, Espanyol, Athletic, Valencia czy Las Palmas. Już wtedy media zapowiadały, że LaLiga odwoła się od decyzji Wyższej Rady ds. Sportu i wstąpi na drogę sądową.

- Wracamy do normalnego rejestrowania zawodników zgodnie z zasadą 1:1. Możemy więc zarejestrować Daniego Olmo i Pau Victora. Przedstawiliśmy LaLidze dokumenty 27 grudnia, poproszono nas o więcej dokumentów i wszystko było w porządku w sprawie zasady 1:1. Wyższa Rada Sportu oceniła, że istnieją szkody trudne do naprawienia i przyznała środek zapobiegawczy - mówił Joan Laporta.

Rejestracja Daniego Olmo zostanie cofnięta? "Składamy odwołania"

Javier Tebas pojawił się na wydarzeniu Madryckiego Stowarzyszenia Prasy Sportowej (APDM). W jego trakcie nawiązał do sytuacji z Olmo. Co planują władze ligi hiszpańskiej? - Jesteśmy przeciwni rejestracji Olmo i składamy odpowiednie odwołania w konkretnych organach. Jeśli uważamy, że nie powinien zostać zarejestrowany, to oczywiście jesteśmy pewni, że mamy możliwości, by do tego doprowadzić i cofnąć rejestrację - powiedział szef LaLigi.

Tebas uważa, że ponowne zarejestrowanie Olmo do rozgrywek nie było zgodne z prawem. - W dziedzinie prawa sportowego, gdy zawodnik jest zarejestrowany, a Dani Olmo na razie jest, to mecz nie może zostać zakwestionowany, nawet jeśli później możemy otrzymać konkretny powód w odwołaniach. Kluby, które składają skargi, mają rację - dodał działacz. W ten sposób Tebas odniósł się do medialnych doniesień, że niektóre zespoły mogłyby protestować w meczach, w których wystąpią Olmo i Victor.

Zobacz też: Dramat gwiazdora Barcelony. Co za cios

Jak Laporta odnosił się do potencjalnego odwołania ze strony Tebasa? - Każdy ma swoje prawa. Nie wiem, czy istnieje możliwość, aby naruszyć tę rejestrację. To moje zdanie, moja intuicja. Nie mam zamiaru nikogo atakować - komentował prezes Barcelony.

W kolejnym ligowym meczu Barcelona zagra u siebie z Deportivo Alaves. To spotkanie odbędzie się w niedzielę o godz. 14:00. Relacja tekstowa na żywo w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.