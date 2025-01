"Deco i Flick są zgodni". Oto następca Lewandowskiego w FC Barcelonie

Robert Lewandowski zaliczył kapitalny początek sezonu z FC Barceloną i mocno przyczynił się do jej sukcesów. Dowód? Aż 14 goli w pierwszych 11 kolejkach La Liga. Później nieco osiadł na laurach, szczególnie na domowym podwórku. W następnych 10 spotkaniach ligowych zdobył tylko trzy gole. Polak jest ważnym ogniwem w układance Hansiego Flicka i ten ani myśli z niego rezygnować. Mimo wszystko klub zaczyna rozglądać się za potencjalnym zmiennikiem, a w konsekwencji następcą 36-latka. I okazuje się, że działacze znaleźli już idealnego kandydata.

FC Barcelona zadecydowała. Viktor Gyokeres ma zostać następcą Lewandowskiego. Deco zaczął działać

Jak donosi fcbarcelonanoticias.com, "Deco i Flick są zgodni". Zadecydowali, kto powinien dołączyć do drużyny. Rzekomo idealnie wpisuje się w filozofię niemieckiego szkoleniowca. To Viktor Gyokeres ze Sportingu Lizbona, który rozgrywa sezon życia. W 33 meczach zdobył aż 34 trafienia, a także zaliczył siedem asyst. Wzbudził spore zainteresowanie na rynku transferowym, szczególnie Atletico Madryt czy Arsenalu. Jednak do wyścigu dołączyła też Barcelona.

Jak donoszą dziennikarze, Katalończycy chcą przyspieszyć starania o sprowadzenie Szweda. Szczególnie naciska na to Deco, który mocno zaangażował się w sprawę i "jest zdeterminowany, by podjąć konkretne kroki". Na ten moment problemem wydaje się klauzula odstępnego zawarta w kontrakcie piłkarza. Wynosi aż 100 mln euro, choć rzekomo Portugalczycy mogą zejść nieco z ceny.

Czy ostatecznie Barcelonie uda się sprowadzić Gyokeresa? Tego dowiemy się w kolejnych miesiącach. Kontrakt Szweda wygasa dopiero z końcem czerwca 2028 roku, więc Sporting ma jeszcze sporo czasu, by ewentualnie sprzedać go i na nim zarobić. A patrząc, jak rozwija się młody piłkarz, to w najbliższych tygodniach jego wartość może jeszcze wzrosnąć.

Hiszpanie nie mają wątpliwości. "Lewandowski nie odda swojej wybitności bez walki"

A co jeśli Barcelona pozyska 26-latka? Co to będzie oznaczało dla Lewandowskiego? Dziennikarze zapewniają, że póki co Polak ma niepodważalne miejsce na murawie i raczej nie zmieni się to w najbliższym czasie. "Lewandowski nie pozwoli zabrać sobie sławy bez walki. Znaczenie Polaka w szatni i jego wpływ na projekt sportowy Barcelony są niepodważalne. Jego doświadczenie, a także przywództwo wciąż są fundamentalne dla drużyny. Piłkarz pokazał, że nie chce oddać swojej wybitności bez walki" - czytamy.

Władze klubu biją się o kolejnych piłkarzy na rynku transferowym, z kolei zawodnicy skupiają się na rywalizacji na murawie. Już w środę zmierzą się z Atalantą Bergamo w ramach 8., a więc ostatniej kolejki fazy ligowej Ligi Mistrzów. Katalończycy mają już zapewniony awans do 1/8 finału, Włosi jeszcze nie. Początek meczu o godzinie 21:00.