Rewolucja w Hiszpanii! Tebas odpalił bombę. Koniec El Clasico, jakie znamy?

El Clasico rozgrywane poza granicami Hiszpanii to w pewnym sensie nic nowego. FC Barcelona i Real Madryt od lat grają przeciwko sobie z Arabii Saudyjskiej przy okazji Superpucharu Hiszpanii. Tak było także i w tym roku, gdy w finale tych rozgrywek w Dżuddzie ekipa Roberta Lewandowskiego wygrała 5:2. Obie ekipy nie raz przed startem sezonu grały też między sobą towarzysko w Stanach Zjednoczonych. Nigdy jednak do takiej sytuacji nie doszło w przypadku rozgrywek LaLiga. Teraz może nastąpić przełom.

FC Barcelona ma problem przed meczem z Realem. Zaskakujący scenariusz

W każdym sezonie LaLiga El Clasico odbywa się dwa razy - raz na stadionie Realu Madryt, raz na obiekcie FC Barcelony. W październiku obie ekipy spotkały się na Santiago Bernabeu. W weekend 10 lub 11 maja powinny zaś zagrać w Barcelonie. Może to jednak nie nastąpić i mecz odbędzie się za granicą. Dlaczego?

Wszystko przez problemy katalońskiego klubu. Na należącym do FC Barcelony Spotify Camp Nou nadal trwa przebudowa. Pierwotnie miała się ona zakończyć pod koniec listopada 2024. Tak się jednak nie stało. Prac nie zakończono i wciąż nie wiadomo, kiedy drużyna wróci na własny obiekt. Na razie domowe mecze z konieczności rozgrywa na Estadi Olimpic na wzgórzu Montjuic, ale zezwolenie od zarządzającego nim podmiotu miejskiego (Barcelona Serveis Municipals) wygasa 30 kwietnia.

El Clasico poza Hiszpanią. Tebas nie mówi "nie". "Musielibyśmy..."

Pojawia się zatem pytanie, co jeśli nie zostanie ono przedłużone. W tej sytuacji w grę wchodzi przeniesienie majowego meczu poza Barcelonę. Potwierdził to także prezes LaLiga Javier Tebas. - Nie powiedzieli nam nic o tym, że El Clasico nie będzie mogło zostać rozegrane na własnym boisku Barcelony. Wiem to, co udało mi się przeczytać. Mówiono o tym poza Hiszpanią, ale na razie nic nie wiemy. W rzeczywistości, jeśli w związku z pracami wystąpił problem siły wyższej, jak to miało miejsce przy innych okazjach, mecz został rozegrany poza domowym stadionem - powiedział przed galą madryckiego stowarzyszenia prasy sportowej, cytowany przez hiszpański Eurosport.

Tebasa zapytano więc, czy możliwe będzie przeniesienie spotkania poza Hiszpanię. Ten nie zaprzeczył. - Musielibyśmy mieć zgodę Realu Madryt, ale zostanie to rozpatrzone - wyjaśnił.