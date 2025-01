Burza po decyzji Flicka ws. Szczęsnego. Hiszpanie nie mają złudzeń

Były reprezentant Polski nie uniknął wpadki nawet w meczu z Valencią, który Barcelona wygrała aż 7:1. W 33. minucie Szczęsny sfaulował znajdującego się w dobrej sytuacji przeciwnika i gdyby nie wcześniejszy faul na Kounde, to rywale otrzymaliby rzut karny. Polaka uratował VAR.

Ta decyzja Flicka zszokowała Hiszpanów. Wciąż nie mogą zrozumieć czemu gra Szczęsny

A jednak mimo kolejnych wpadek utrzymuje on miejsce w pierwszym składzie. Żadna z dużych hiszpańskich gazet nie spodziewała się występu Szczęsnego w meczu z Valencią. Hansi Flick zaskoczył wszystkich. Przyczyny takich, a nie innych decyzji Niemca szuka na łamach "Sportu" Albert Masnou, który już na starcie zauważa, że Inaki Pena w obecnym sezonie uniknął wielkich wpadek i "błyszczał w wielu meczach".

"Pena stanął na wysokości zadania. To jednak okazuje się niewystarczające dla Flicka, który zmienił układ sił w bramce" - pisze dziennikarz.

Uważa przy tym, że ta decyzja "wzbudza wątpliwości" i "jest trudna do zrozumienia". Są to emocje, które odczuwa nie tylko on i wielu jego kolegów po fachu, ale również coraz większa liczba kibiców Barcelony.

"Wojciech Szczęsny nie zrobił wystarczająco wiele, żeby dostawać kolejne szanse w bramce, bo spowodował drużynie więcej niż jeden kłopot, ale Flick ciągle na niego stawia, co jest decyzją dość niezrozumiałą dla fanów Barcelony" - kończy Masnou.

Polak ma jedną statystykę, która zdecydowanie działa na jego korzyść i na którą w rozmowach z mediami zwrócił uwagę Hansi Flick - zwycięstwa. Barcelona z nim w składzie wygrała każdy mecz. To coś czego nie można powiedzieć o Peni. Zwłaszcza w ostatnim okresie, gdy drużyna z Katalonii straciła wiele punktów w La Liga.