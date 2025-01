Piszą o transferze Lewandowskiego. "Postawili wszystko na jedną kartę"

Robert Lewandowski do FC Barcelony dołączył w lipcu 2022 r. za 45 mln euro. Nie każdy jednak pamięta, w jak zadziwiających okolicznościach do tego transferu doszło. Borykający się z problemami finansowymi klub, żeby poczynić jakiekolwiek wzmocnienia, musiał uruchomić tzw. dźwignie finansowe. W tym celu sprzedał sporo swoich aktywów. Zdaniem Josepha Wilsona z Associated Press "zakład w końcu się opłacił".

Niebywałe, co zrobiła FC Barcelona, by mieć Lewandowskiego. "Zastawiła swoją przyszłość"

Dziennikarz w swoim artykule przypomniał, jak wielkie ryzyko podjęła wówczas FC Barcelona. - Zastawiła swoją przyszłość, aby zdobyć szybką gotówkę, której zadłużony klub rozpaczliwie potrzebował, aby zakontraktować kilka czołowych nazwisk. Część pieniędzy uzyskanych ze sprzedaży przyszłych praw telewizyjnych i innych aktywów firma przeznaczyła na sprowadzenie czołowego napastnika Roberta Lewandowskiego, brazylijskiego napastnika Raphinhię i wszechstronnego obrońcy Julesa Kounde, płacąc łącznie 160 milionów euro - czytamy.

Manewr określił nawet mianem "wielkiego zakładu". Już w tytule zaznaczył, że: "Barcelona postawiła wszystko na jedną kartę, kupując Lewandowskiego, Raphinhę i Kounde". Początkowo jednak nie przyniosło to oczekiwanych efektów. - Chociaż Lewandowskiemu udawało się co jakiś czas trafiać do siatki, nigdy nie było takiego okresu, w którym wszyscy trzej piłkarze grali na miarę swoich oczekiwań. Aż do tej pory - zaznaczył.

Lewandowski już był skreślany, a tu takie słowa. "Rozgrywa jeden ze swoich najlepszych sezonów"

To właśnie ci trzej piłkarze są obecnie jednymi z najważniejszych ogniw FC Barcelony. A ta ostatnio spisuje się znakomicie. Wygrała Superpuchar Hiszpanii, zajmuje drugie miejsce w tabeli Ligi Mistrzów i wciąż jest w grze o Puchar Króla. Gorzej wiedzie jej się jedynie w lidze, gdzie jest trzecia, ale i tak nie traci szans na mistrzostwo Hiszpanii. - Lewandowski rozgrywa jeden ze swoich najlepszych sezonów w wieku 36 lat, a Kounde, grając na pozycji prawego obrońcy, spisuje się znakomicie zarówno w obronie, jak i w ataku. Jednak to 28-letni Raphinha przeszedł prawdziwą transformację i stał się niezawodnym strzelcem, liderem drużyny i może grać na każdej pozycji - podkreślał dziennikarz.

Wilson zauważył, że tak dobra postawa polskiego napastnika na tym etapie wcale nie była oczywistością. - Kiedy Lewandowski przybył z Bayernu Monachium, wielu uważało, że Barcelona będzie miała szczęście, jeśli polski piłkarz rozegra kilka dobrych sezonów, zanim jego kariera dobiegnie końca. Ale Lewandowski jest na fali z oszałamiającymi 28 golami w 29 meczach ogółem, w tym dziewięcioma w Lidze Mistrzów - podsumował.