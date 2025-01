Hiszpanie cytują Bońka o Szczęsnym. O tych słowach już jest głośno

Była 33. minuta meczu z Valencią gdy Wojciech Szczęsny zdecydował się na wyjście z bramki i próbę złapania piłki, którą kontrolował Hugo Duro. Polski bramkarz nie trafił jednak w futbolówkę i sędzia podyktował rzut karny za faul na przeciwniku i dał Szczęsnemu żółtą kartkę. Uratowało go jednak to, że wcześniej Jules Kounde był faulowany przez Jose Gayę i VAR wrócił do tej sytuacji. Do końca meczu równie fatalnych błędów Polak nie popełniał i Barcelona wygrała aż 7:1.

Te słowa Bońka o Szczęsnym dotarły do Hiszpanii. "Jeżeli w bramce byłby Pena..."

W rozmowie z portalem goal.pl do tej sytuacji z Wojciechem Szczęsnym - oraz całokształtem jego dotychczasowej formy meczowej - odniósł się Zbigniew Boniek. Były prezes PZPN tak podsumował ostatnie występy byłego reprezentanta Polski: - Wojtek mentalnie przez cztery miesiące był ex-piłkarzem. Odbudować ten sam timing, tę samą koncentrację, sposób myślenia, poświęcenia nie jest takie łatwe i to widzieliśmy. W meczu, który wygrali z Benfiką 5:4, jeżeli w bramce byłby Pena i by popełnił te błędy, które zrobił Wojtek, to podejrzewam, że w Polsce spalilibyście go na stosie. A u nas mówiliśmy, że Szczęsny uratował wynik, bo obronił jeden na jeden z Di Marią.

Te słowa dotarły do Hiszpanii. Cytuje je kataloński "Sport", który stwierdził, że Boniek "nie szczędził krytyki obecnemu bramkarzowi Barcelony". Jednocześnie gazeta przypomina niedawne słowa Hansiego Flicka o tym, że Szczęsny gra, bo Barcelona z nim w składzie wygrywa wszystko. "Polak wygrał wszystkie mecze, w których zagrał. Wyróżnia go to na tle Peni, z którym Barcelona zdobyła sześć z 24 możliwych do zdobycia punktów w ostatnich ośmiu meczach ligowych" - dodała gazeta.

Czy idąc tym zwycięskim szlakiem Hansi Flick da Polakowi szansę również w ostatnim meczu fazy ligowej Ligi Mistrzów? To się okaże już w środę o 21:00. Barcelona wciąż może wygrać tę część rozgrywek - musi jednak pokonać Atalantę Bergamo i liczyć na porażkę Liverpoolu w meczu z PSV. Zachęcamy do śledzenia spotkań Ligi Mistrzów w Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.