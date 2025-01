Szczęsny wygrywa mecz za meczem z Barceloną, a tu nagle wieści ws. jego rywala

Ostatnie mecze bez wątpienia są dla Inakiego Peni dużym, nieprzyjemnym szokiem. Hiszpan, który do końca 2024 roku miał niepodważalną pozycję w bramce Barcelony, od początku bieżącego roku bronił tylko w trzech z siedmiu spotkań katalońskiego zespołu, a w finale Superpucharu Hiszpanii przeciwko Realowi Madryt (5:2) wchodził na boisko w drugiej połowie, bo Wojciech Szczęsny dostał czerwoną kartkę.

REKLAMA

Zobacz wideo Fenomenalny Wąsek! Nowy rekord życiowy i najlepszy występ w karierze

Pena ma się czego bać? Wzrok Flicka się odwraca

Polak doszedł do głosu mimo błędów z Realem i Benfiką Lizbona (5:4), a Hansi Flick coraz częściej daje do zrozumienia słowami i czynami, że w Barcelonie nie ma numeru jeden, a jeśli już, to obecnie do tego miana bliżej Szczęsnemu. Mimo iż sam Pena tak naprawdę nie zrobił nic szczególnego, by to miejsce stracić. Bronił bez większych fajerwerków, lecz stabilnie. Polak tymczasem umiejętności bramkarskie "netto" ma z pewnością wyższe, ale jest na ten moment bardzo niepewny w grze na przedpolu.

Przyszłość Hiszpana niepewna

To jednak nie koniec niejasnych sytuacji z udziałem hiszpańskiego golkipera. Jego kontrakt wygasa w czerwcu 2026 roku, co sprawia, że Barcelona powinna już powoli zaczynać rozmowy o jego przedłużeniu, jeśli nadal chce go mieć w klubie. Jednakże jak donosi hiszpański portal Relevo, nic takiego, póki co, nie ma miejsca.

- Kontrakt Iniakiego Peni wygasa w 2026 roku i dla klubu jest jasne, że wszyscy, którym latem pozostał rok kontraktu, będą musieli go przedłużyć lub odejść. Rozmowy między obiema stronami są zamrożone, a klub nie chce, aby ktokolwiek odszedł za darmo. Sytuacja Inakiego zmieniła się w ostatnich tygodniach i to on będzie musiał podjąć decyzję - czytamy.

Dziś są Szczęsny i Pena, a wkrótce nie będzie ich obu?

Zdaniem Relevo, poza dyskusją w kontekście przyszłego sezonu jest Wojciech Szczęsny, który podpisał kontrakt na rok i najpewniej po wszystkim wróci na emeryturę. Natomiast reszta zależna jest także od tego, jak po urazie grać będzie Marc-Andre Ter Stegen.

- Klub dopiero za kilka miesięcy dowie się, w jakim stanie powróci Ter Stegen. Od jakiegoś czasu pion sportowy rozważa pomysł pozyskania bramkarza, który będzie kandydatem do gry w wyjściowym składzie. Jednym z wymienianych nazwisk jest Diogo Costa z Porto. Do lata Pena i klub powinni zdecydować, czy wiążą ze sobą wzajemną przyszłość - pisze Relevo.