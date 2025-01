Piłkarz Barcelony odmówił wejścia na murawę. Oto reakcja Flicka

FC Barcelona wreszcie przełamała się w La Lidze. W niedzielny wieczór drużyna trenera Hansiego Flicka po serii aż czterech z rzędu meczów bez wygranej w lidze hiszpańskiej (2:2 z Betisem, 0:1 z Leganes, 1:2 z Atletico Madryt i 1:1 z Getafe) wreszcie cieszyła się ze zwycięstwa. I to od razu jak efektownego, bo 7:1 (5:0) u siebie z Valencią.

Gavi odmówił wejścia na murawę. Oto reakcja Hansiego Flicka

Trener Hansi Flick w meczu z Valencią dał odpocząć niektórym podstawowym piłkarzom. Tylko na ławce rezerwowych usiedli m.in. Robert Lewandowski, Gavi, Ronald Araujo, a urazy i choroby wykluczyły z gry Pedriego i Daniego Olmo. Lewandowski pojawił się na boisku w 60. minucie.

Miał na nie wejść również w końcówce Gavi, ale ostatecznie do tego nie doszło. Flick wyjaśnił na konferencji prasowej, że to sam piłkarz... odmówił pojawienia się na boisku. W wielu takich przypadkach doszłoby do afery, a piłkarz mógłby zostać ukarany. Teraz jednak do takiej sytuacji nie dojdzie.

- Rozmawiałem dziś z Gavim, którego chciałem wprowadzić na ostatnie 15 minut, a on powiedział ''nie, wprowadź Pablo Torre''. To było niewiarygodne i zrobiło na mnie duże wrażenie. Uwielbiam Gaviego za jego postawę i takie zachowanie. Wiem doskonale, że chce grać w każdym meczu, a dziś tak się zachował Widać, jak ten zespół jest zjednoczony. To dla mnie coś niezwykłego - powiedział Hansi Flick.

Niemiecki szkoleniowiec rzeczywiście wprowadził Pablo Torre w 78. minucie za Frenkiego de Jonga.

Gest Gaviego jest miły, tym bardziej że 21-letni Pablo Torre w tym sezonie gra mało. Jego bilans to: 12 spotkań, cztery bramki i trzy asysty.

Być Torre kolejną szansę dostanie już w najbliższą środę, 29 stycznia. Właśnie wtedy FC Barcelona, pewna awansu do 1/8 finału Ligi Mistrzów zmierzy się u siebie z Atalantą. Początek meczu o godz. 21. Zapraszamy do śledzenia relacji na żywo na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.