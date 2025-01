Flick tuż po meczu z Valencią zabrał głos ws. Szczęsnego. "Zrobimy to"

Wojciech Szczęsny bardzo słabo zagrał w ostatnim meczu Ligi Mistrzów FC Barcelony, wygranym na wyjeździe z Benficą 5:4. Polski bramkarz sprokurował rzut karny i zawinił przy jednym z goli. - Sen błyskawicznie zmienił się w koszmar. Wojciech Szczęsny w meczu z Benficą najpierw podejmował niemal wyłącznie złe decyzje. Jak wyszedł poza pole karne, to zderzył się z kolegą i stracił bramkę. Jak próbował zatrzymać rywala, to spowodował rzut karny. Jak rzucił się w prawo, to piłka poleciała w lewo. Aż trudno było w to wszystko uwierzyć. Na koniec jednak Barcelona jakimś cudem wygrała ten mecz 5:4, a Szczęsny przyczynił się do tego jedną znakomitą interwencją - pisał Dawid Szymczak, dziennikarz Sport.pl.

REKLAMA

Zobacz wideo

Hansi Flick tuż po meczu z Valencią zabrał głos ws. Wojciecha Szczęsnego. "Zrobimy to"

Mimo wpadki w Lizbonie, Szczęsny w niedzielnym starciu ligowym z Valencią (7:1) znów stanął między słupkami FC Barcelony. Tym razem zaprezentował się już lepiej, bronił pewniej. Na temat Szczęsnego po meczu zabrał głos Hansi Flick, trener FC Barcelony.

- Nigdy nie przegraliśmy ze Szczęsnym na bramce. Na razie ma dwa zwycięstwa. Dla Peni nie jest to najlepsza sytuacja, ale taka jest piłka nożna. Decyzje muszą zostać podjęte. Jesteśmy profesjonalistami i to jest nasza sprawa - powiedział Flick.

Zdradził też, jak może wyglądać przyszłość między słupkami FC Barcelony.

- Jeśli zobaczymy pole do korekty, będziemy musieli coś zmienić w bramce, to zrobimy to. Tak naprawdę, to nie wiem, co się stanie w przyszłości. Jeśli gramy w ten sposób, Wojtek będzie grał w kolejnych meczach. Obaj są świetnymi bramkarzami. Podejmujemy decyzje, które czasem są trudne, ale taka jest moja praca. Patrzymy też, który zawodnik daje drużynie siłę, której potrzebujemy. Szczęsny wyszedł dziś w podstawowej "11" i to była słuszna decyzja - dodał Flick.

Zobacz: Hiszpanie z samego rana ogłosili ws. Flicka i Szczęsnego. "Debata zakończona"

Jak wygląda bilans obu bramkarzy w tym sezonie? Szczęsny zagrał w zaledwie pięciu spotkaniach, wpuścił sześć bramek i dwa razy zachował czyste konto. Pena wystąpił w 22 meczach, wpuścił 26 goli i sześć razy miał czyste konto.

FC Barcelona w środę zagra w Lidze Mistrzów. W ostatniej kolejce fazy ligowej zmierzy się u siebie z Atalantą. Początek meczu o godz. 21. Zapraszamy do śledzenia relacji na żywo na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.