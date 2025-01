Hiszpanie z samego rana ogłosili ws. Flicka i Szczęsnego. "Debata zakończona"

FC Barcelona w niedzielny wieczór w imponującym stylu wróciła do La Ligi. Drużyna prowadzona przez trenera Hansiego Flicka pokonała przed własną publicznością aż 7:1 (5:0) Valencię. Dwa gole zdobył Fermin Lopez (24., 45.+4), po jednym Frenkie de Jong (3.), Ferran Torres (8.), Raphinha (14.), Robert Lewandowski (66.), a jedno trafienie było samobójcze (Cesar Tarrega w 75. minucie).

W spotkaniu z Valencią między słupkami FC Barcelony stanął Wojciech Szczęsny. Dla polskiego bramkarza był to drugi mecz z rzędu między słupkami. Grał też w wyjazdowym pojedynku Ligi Mistrzów z Valencią, ale spisał się fatalnie. Sprokurował rzut karny i zawinił przy jednym z goli. Mimo to Flick znów mu w niedzielę zaufał. - Podjęliśmy decyzję o wystawieniu "Teka". Jednym z powodów jest to, że jeszcze z nim nie przegraliśmy - wyjaśnił swoją decyzję przed meczem Flick, cytowany przez "Mundo Deportivo". Szczęsny z Valencią bronił już lepiej.

Teraz hiszpańskie media z samego rana w poniedziałek ogłosiły bardzo ważne wieści. Według dziennika "AS" debata na temat obsady bramki została zakończona i to Wojciech Szczęsny jest wybrańcem trenera Hansiego Flicka.

"Flick postawił na Szczęsnego z Valencią, wyraźnie wyznaczając nową filozofię między słupkami. Tak naprawdę złamało to równowagę, którą utrzymywano na początku tego roku, kiedy Pena grał w krajowych rozgrywkach, a Polak w Lidze Mistrzów. Teraz trener dał jasno do zrozumienia, że w tej chwili Polak wyprzedza Penę. Do tego stopnia, że Szczęsny będzie grał w Lidze Mistrzów przeciwko Atalancie" - napisał dziennikarz Javier Miguel.

Według jego informacji decyzja o postawieniu na Szczęsnego należy do Flicka. "Jose Ramon de la Fuente, trener bramkarzy, bardziej opowiadał się za kontynuacją Peny jako podstawowego bramkarza w La Lidze. Niemiecki trener zdecydował jednak kontynuować grę ze Szczęsnym, który wygrał wszystkie swoje mecze w Barcelonie" - dodaje Javier Miguel.

FC Barcelona z 42 punktami jest na trzecim miejscu w La Lidze. Do wicelidera Atletico Madryt traci już tylko trzy punkty, a do prowadzącego Realu Madryt - aż siedem.

Zespół Flicka w środę wraca do Ligi Mistrzów. W ostatniej kolejce fazy ligowej zmierzy się przed własną publicznością z Atalantą. Początek spotkania o godz. 21. Zapraszamy do śledzenia relacji na żywo na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.