Oto klasyfikacja strzelców La Liga po meczu Barcelony. Lewandowski zrobił swoje

W sobotnim starciu Realu Valladolid z Realem Madryt prawdziwe show dał Kylian Mbappe. Francuz trzykrotnie trafiał do siatki ostatniej drużyny w ligowej tabeli i znacznie zbliżył się do Roberta Lewandowskiego w klasyfikacji strzelców La Liga. Właściwie do zaczął mu dyszeć w kark, bo strata zmalała do zaledwie jednego gola (16 vs 15).

Mbappe naprężył muskuły, a Flick... posadził Lewandowskiego

Potrzebna była zdecydowana reakcja Polaka, a okazja wydawała się ku temu wyborna. Do Barcelony w 21. kolejce przyjeżdżała Valencia. Rozbita, pogrążona w kryzysie od początku sezonu Valencia, która zajmuje przedostatnie miejsce w ligowej tabeli. W dodatku jest to ulubiona "ofiara" Polaka w La Liga. Nikomu nie strzelił tyle goli co "Nietoperzom" odkąd tylko pojawił się w Hiszpanii, co bardzo często podkreślały katalońskie media.

Spragniony goli Polak dobił Valencię

Hansi Flick zaskoczył jednak wszystkich i posadził naszego reprezentanta na ławce rezerwowych. Lewandowski mógł w pierwszej połowie tylko patrzeć i przebierać nogami, bo Valencia prezentowała się po prostu żenująco. Przypominała pięściarza, którego plan defensywny polega na blokowaniu ciosów twarzą. Już w 24. minucie było 4:0, a do przerwy Barcelona dorzuciła jeszcze jedno trafienie. Flick zakończył cierpienia Polaka w 60. minucie, wpuszczając go na boisko, a wygłodniały Lewandowski już sześć minut później wpisał się na listę strzelców.

Ostatecznie Barcelona wygrała 7:1 (honor Valencii uratował Hugo Duro, pokonując z bliska Wojciecha Szczęsnego), a Lewandowski odskoczył odrobinę od Kyliana Mbappe w zestawieniu najlepszych strzelców La Liga. Polak z dorobkiem siedemnastu goli ma dwa trafienia przewagi nad Francuzem. Podium uzupełnia Raphinha (12 goli), który Valencii także jedną "sztukę" strzelił. Jego przewaga nad czwartym Ante Budimirem z Osasuny to także dwa gole.

W następnej kolejce Barcelona gra u siebie z Deportivo Alaves (17. miejsce w tabeli), zaś Mbappe i reszta Realu Madryt odwiedzi... Barcelonę. Tylko że konkretnie stadion Espanyolu (18. miejsce w La Liga).

