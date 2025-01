Alarm przed meczem Barcelony! Flick może się załamać!

W sobotni wieczór Real Madryt bez większych trudności pokonał 3:0 Real Valladolid i umocnił się na pozycji lidera La Liga. Obecnie ma cztery punkty przewagi nad Atletico i aż dziesięć nad FC Barceloną. Jednak już w niedzielę piłkarze Hansiego Flicka będą mieli szansę zniwelować nieco stratę. I wydaje się, że okazja jest idealna - mecz z przedostatnią w tabeli Valencią. Na kilka godzin przed pierwszym gwizdkiem z obozu Katalończyków dotarły jednak koszmarne wieści.

REKLAMA

Zobacz wideo Nicola Zalewski na zakręcie. Żelazny: On ma problemy nie tylko z trenerem

FC Barcelona z kłopotami. Pedri poza składem na mecz z Valencią. Dopadły go problemy gastryczne

Okazuje się, że drużyna będzie musiała poradzić sobie bez kluczowego zawodnika. Zawodnika, który błysnął w ostatnim meczu Ligi Mistrzów i to głównie dzięki niemu Barcelona była w stanie odwrócić losy rywalizacji z Benfiką Lizbona (5:4). Ba, zaliczył nawet jedną z asyst. O kim mowa?

O Pedrim. Media informowały, że piłkarz zmaga się z problemami zdrowotnymi. Rzekomo ma biegunkę i wymiotuje. Wygląda to na typową "jelitówkę". Zastanawiano się, czy w tej sytuacji pomocnik wystąpi w meczu z Valencią. Sugerowano, że będzie miał czas do wieczora, by dojść do siebie. Jednak Flick nie zamierza ryzykować jego zdrowiem.

Chwilę po 12:00 Barcelona ogłosiła skład na niedzielne starcie i zabrakło w nim Pedriego. Co więcej, minutę później klub wydał kolejne oświadczenie na X, w którym poinformował o absencji Hiszpana oraz jego stanie zdrowia. Ten zmaga się z nieżytem żołądka i jelit. Tak więc drużyna będzie musiała poradzić sobie bez niego.

Zobacz też: Słynny Niemiec ogłosił, że chcą gwiazdę Ekstraklasy. I się zaczęło.

Flick będzie zawiedziony. Dopiero co wiązał spore nadzieje z Pedrim w kontekście niedzielnego meczu, a tu takie wieści

Jak dotąd Pedri wystąpił we wszystkich spotkaniach tego sezonu. Sam Flick zapewniał, że Hiszpan znajduje się w dobrej formie, a tak regularna gra ma mu pomóc pozostać w odpowiednim rytmie. - W tej chwili gra na sto procent i radzi sobie bardzo dobrze. Wspominałem już o tym, ale powiem to jeszcze raz, zmieniliśmy nieco filozofię w sprawie Hiszpana. (...) Mimo że potrzebujemy świeżych zawodników, by rywalizować z Valencią, i zmiany są zaplanowane, to powiedziałem już Pedriemu, że zobaczymy go na boisku - zapowiadał Flick na sobotniej konferencji prasowej. Jego plan jednak się nie powiedzie.

22-letni Hiszpan zagrał w 31 meczach tego sezonu, zdobywając cztery gole i cztery asysty. Do gry wróci najprawdopodobniej w środę przy okazji ostatniej kolejki fazy ligowej Ligi Mistrzów. Tam rywalem Barcelony będzie Atalanta Bergamo. Katalończycy mają już zapewniony awans do 1/8 finału.