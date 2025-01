Wszystko jasne ws. rekordowego transferu Viniciusa. Perez zdecydował

Vinicius Junior rozgrywa obecnie siódmy sezon w barwach Realu Madryt. Brazylijczyk jest niekwestionowaną gwiazdą "Królewskich" i przez siedem lat przyczynił się do zdobycia m.in. trzech mistrzostw Hiszpanii oraz dwóch tytułów Ligi Mistrzów.

Chociaż umowa Viniciusa wygasa dopiero w czerwcu 2027 roku, to już latem ubiegłego roku pojawiły się doniesienia, że kluby z Arabii Saudyjskiej chętnie by go u siebie widziały. W mediach pojawiały się doniesienia o operacji, której koszt wyniósłby kilkaset milionów euro. Real Madryt odsyłał Saudyjczyków do zapisanej w kontrakcie klauzuli, która wynosi miliard euro, a sam Vinicius ostatecznie odrzucił ofertę z Półwyspu Arabskiego.

Real Madryt chce przedłużyć umowę z Viniciusem Juniorem. Kluczowe lato ws. przyszłości Brazylijczyka

Wiele wskazuje na to, że cała sprawa wróci także najbliższego lata. Wskazują na to doniesienia różnych mediów, których zdaniem Saudyjczycy byliby skłonni zaoferować nawet 350 milionów euro za Brazylijczyka. Byłoby to ustanowienie nowego rekordu transferowego, który dotychczas należy do Neymara. W 2017 roku PSG za jego transfer z FC Barcelony zapłaciło 222 miliony euro.

Zdaniem katalońskiego "Sportu" prezes Real Madryt Florentino Perez nie zamierza - przynajmniej na razie - negocjować z Saudyjczykami i odsyła ich do miliardowej klauzuli zapisanej w kontrakcie Viniciusa. Jednocześnie zdaniem gazety kluczowy moment nastąpi latem, gdy klub i zawodnik zasiądą do rozmów ws. przedłużenia umowy. Celem sternika "Królewskich" jest przedłużenie umowy z Brazylijczykiem do końca czerwca 2029 roku.

"Real Madryt nigdy nie będzie w stanie zapłacić mu tyle, ile oferują mu Saudyjczycy: 200 milionów euro za sezon. Różnice są bardzo duże i to właśnie powoduje wątpliwości u gracza. Głównym rozwiązaniem, nad którym pracują w Arabii Saudyjskiej, jest przekonanie go, aby poprosił o pozwolenie na opuszczenie Madrytu. W takim przypadku Florentino Perez ustaliłby za niego cenę, tak jak zrobił to w przypadku innych zawodników. Dewizą prezesa Realu jest to, że każdy, kto nie chce tam być, odejdzie. A jeśli Vinicius będzie chciał odejść, otworzy mu drzwi. Jednak jego cena może pobić wszelkie rekordy rynkowe" - podsumował "Sport".

W obecnym sezonie Vinicius Junior rozegrał 27 spotkań dla Realu Madryt, w których zdobył 17 bramek i zanotował 11 asyst. Kolejny mecz drużyna Carlo Ancelottiego rozegra w środę 29 stycznia o godz. 21:00 na wyjeździe z Brestem w ostatniej kolejce fazy ligowej Ligi Mistrzów.