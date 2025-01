Hiszpanie od rana trąbią o tym, co zrobi Flick. Oto decyzja ws. Szczęsnego

FC Barcelona nie ma już marginesu błędu w rozgrywkach La Liga. Po sobotnich spotkaniach Realu Madryt i Atletico Madryt Katalończycy tracą aż dziesięć punktów do "Królewskich" i sześć do drużyny Diego Simeone. Żeby pozostać w grze o mistrzostwo Hiszpanii, Barcelona musi wygrać niedzielny mecz z Valencią przed własną publicznością.

Zobacz wideo Niesamowite, co Iga Świątek zrobiła w Australian Open. "To już widać" [To jest Sport.pl]