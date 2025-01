Ogłosili ws. Lewandowskiego tuż przed meczem z Valencią. Poważne ostrzeżenie

Przez większość rundy jesiennej FC Barcelona była liderem La Liga. Pewnie wygrywała kolejne mecze i duża w tym zasługa Roberta Lewandowskiego, który strzelał jak na zawołanie. Jednak od połowy listopada drużyna Hansiego Flicka, jak i sam Polak osiedli na laurach. Dowód? Tylko jedno zwycięstwo w siedmiu kolejnych spotkaniach ligowych. To zaowocowało spadkiem w tabeli na... trzecią lokatę. Teraz przed Katalończykami walka o powrót na czoło stawki. Krok w tym kierunku będą mogli zrobić już w niedzielę w starciu z przedostatnią w tabeli Valencią. I jak się okazuje, kluczową rolę może odegrać właśnie Lewandowski. Są na to dowody.

Robert Lewandowski głównym faworytem do strzelenia gola w meczu z Valencią. Statystyki nie kłamią

Okazuje się, że najbliższy rywal Barcelony jest jednym z ulubionych dla polskiego napastnika. Wskazują na to statystyki. Od kiedy dołączył do drużyny ze stolicy Katalonii, to rozegrał cztery spotkania przeciwko Valencii. W tych starciach strzelił aż sześć goli. Co więcej, były one decydujące dla losów rywalizacji, na co uwagę zwróciło "Mundo Deportivo".

W pierwszym meczu tych drużyn w sezonie 2022/23 to właśnie Lewandowski zdobył zwycięskiego, a właściwie jedynego gola. I to w trzeciej minucie doliczonego czasu gry. W kolejnym spotkaniu pauzował. I choć w następnym nie udało mu się zdobyć bramki, to w rundzie wiosennej sezonu 2023/24 ustrzelił hat-tricka, a jego ekipa wygrała 4:2. Kolejne dwa trafienia, które przesądziły o zwycięstwie Barcelony, dołożył w tym sezonie - 2:1.

Nie ulega więc wątpliwości, że Valencia to rywal, na którego Polak znalazł sposób. Zauważyli to też dziennikarze "Mundo Deportivo", którzy udzielili wymownego komentarza w tej sprawie. "Główny klient Lewandowskiego w La Liga", "Jedna z ulubionych ofiar w La Liga" - to określenia charakteryzujące Valencię.

Ale nie tylko przeciwko tej ekipie Lewandowski radzi sobie tak dobrze w La Liga. Tyle samo bramek zdobył w starciach z Deportivo Alaves. O tym, czy i w niedzielę Polakowi uda się dopisać kolejne trafienie do konta, przekonamy się już po godzinie 21:00. Wówczas rozpocznie się mecz. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na stronie głównej Sport.pl i w naszej aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

Ciasno, ciasno w klasyfikacji najlepszych strzelców La Liga. Mbappe depcze Lewandowskiemu po piętach

Dla Lewandowskiego będzie to niezwykle ważny mecz, szczególnie w kontekście rywalizacji o koronę króla strzelców La Liga. W sobotni wieczór niebezpiecznie zbliżył się do niego Kylian Mbappe. Francuz ustrzelił hat-tricka w starciu z Realem Valladolid (3:0). Różnica między Lewandowskim a piłkarzem Realu Madryt wynosi już tylko jedną bramkę. Polak ma 16 trafień na koncie, a rywal 15. Przed napastnikiem Barcelony idealna okazja, by znów nieco uciec Mbappe.