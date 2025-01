Fatalne wieści dla Lewandowskiego. Mbappe pokazał: Idę po ciebie

Real Madryt po klęsce 2:5 w finale Superpucharu Hiszpanii z FC Barceloną wraca na dobre tory. Najpierw co prawda z problemami, ale awansował do ćwierćfinału Pucharu Króla, pokonując po dogrywce Celtę Vigo 5:2. Później zaś przyszły dwie wysokie wygrane z Las Palmas 4:1 i Salzburgiem 5:1. Zwycięską passę udało się przedłużyć w sobotę w wyjazdowym meczu ligowym z Realem Valladolid.

Na początku spotkania nieoczekiwanie groźniejsze sytuacje wypracował Real Valladolid. Już w trzeciej minucie do główki po dośrodkowaniu z rzutu rożnego doszedł David Torres. Później mocny strzał z dystansu oddał Mamadou Sylla. W obu przypadkach skutecznie bronił Courtois. Goście z Madrytu byli w stanie odpowiedzieć jedynie niecelnym uderzeniem Ruedigera z dalszej odległości. Niemoc przełamali po pół godziny gry.

Wtedy to składną akcję przeprowadzili Federico Valverde, Jude Bellingham i Kylian Mbappe. Ten ostatni bez przyjęcia wymienił piłkę z Anglikiem, wpadł w pole karne i od razu huknął na dalszy słupek. Tym sposobem pokonał Karla Heina i otworzył wynik.

Koncert Mbappe i Realu Madryt. Jest hat-trick!

Real wyszedł na prowadzenie, ale nie forsował tempa. Jeszcze jedną znakomitą sytuację przed przerwą miał Mbappe, ale nie dość, że ją zmarnował, to jeszcze był na spalonym. Po zmianie stron znów wystąpił w głównej roli. W 57. minucie ekipa Carlo Ancelottiego wyprowadziła zabójczą kontrę. Piłkę wślizgiem przejął Valverde, a chwilę później Ceballos długim podaniem dostarczył ją do Rodrygo. Ten rozpędził się z nią, by na koniec odegrać do boku, do Mbappe. Francuz zaś z ostrego kąta uderzył z niezwykłą siłą i precyzją i podwyższył na 2:0.

Ekipa gości poczuła się zdecydowanie pewniej i dalej atakowała. Niezłą okazję do podwyższenia wyniku miał Bellingham, ale jego strzał w ostatniej chwili został zablokowany. Później zaś Mbappe trafił jedynie w boczną siatkę. Pięć minut przed końcem wyborną sytuację stworzyli jeszcze zmiennicy. Guler uruchomił Lukę Modricia, a ten z ostrego kąta minimalnie chybił. Na tym jednak nie koniec.

W 90. minucie Mario Martin sfaulował w polu karnym Jude'a Bellinghama. Sędzia po sygnale ze stanowiska VAR podyktował rzut karny, a pomocnika Valladolid ukarał drugą żółtą, a w konsekwencji czerwoną kartką. Do jedenastki podszedł Kylian Mbappe. Nie pomylił się i skompletował hat-tricka. Była to jego 15. bramka w sezonie LaLiga. W klasyfikacji strzelców do prowadzącego Roberta Lewandowskiego traci już tylko jednego gola. Mecz zakończył się wynikiem 0:3.

Real Madryt zachował prowadzenie w tabeli LaLiga, a dzięki wygranej ma 49 punktów. To w jeszcze gorszej sytuacji stawia FC Barcelonę. Drużyna Roberta Lewandowskiego i Wojciecha Szczęsnego traci do lidera już 10 punktów. Rozegrała jednak jeden mecz mniej. W niedzielę o 21:00 zmierzy się u siebie z Valencią. W tabeli musi gonić także drugie Atletico (45 pkt), które w sobotę tylko zremisowało z Villarrealem 1:1.

Real Valladolid 0:3 Real Madryt