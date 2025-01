Tak Szczęsny pomógł Barcelonie. Tego "komplementu" wolałby nie usłyszeć

Ostatnie tygodnie nie były najbardziej udane dla Wojciecha Szczęsnego. Wskoczył on do składu na mecze pucharowe i w finale przeciwko Realowi Madryt ujrzał czerwoną kartę. Ponadto Hansi Flick postawił na niego w Lidze Mistrzów i w meczu z Benficą popełnił dwa fatalne błędy, które kosztowały zespół utratę dwóch goli. Warto również podkreślić, że w obu spotkaniach miał on kapitalne interwencje, jednak błędy dotyczyły głównie jego gry na przedpolu.

Wymowne słowa po błędach Szczęsnego. "Bardziej doceniliśmy"

Po tych spotkaniach na Polaka wylała się fala krytyki. Z ziemią zrównał go m.in. Jamie Carragher, który stwierdził wprost, że "zawsze był przeciętnym bramkarzem", co zaskoczyło choćby prowadzącą studio Kate Scott.

Teraz na temat ostatnich poczynań Wojciecha Szczęsnego wypowiedzieli się na łamach TVP Sport hiszpańscy dziennikarze. Zdaniem Christiana Blasco Varona z katalońskiego "Sportu" to, co zrobił Polak pozwoliło im spojrzeć inaczej na Inakiego Penę i Marca-Andre ter Stegena. - Myślę, że bardziej doceniliśmy Inakiego Penę po występie "Teka", ale także bardziej niż kiedykolwiek doceniliśmy ter Stegena, który był podważany przed kontuzją - stwierdził.

Wtórował mu Adrian Sanchez z "Mas Que Pelotas". - Nie zostawia po sobie dobrego wrażenia. Po minutach dla "Teka" można powiedzieć, że Inaki był niedoceniony. Jest młodszy i znacznie szybszy - kontynuował.

Media: Inaki Pena jest gotów na coś więcej

Z kolei Jennifer Sefoo zwróciła jeszcze raz uwagę na błędy Wojciecha Szczęsnego w meczu z Realem Madryt i Benficą. - Największe braki pokazał przy wychodzeniu z bramki. W Arabii było jasne, że hierarchia między słupkami uległa zmianie i być może doszło do pośpiechu - przyznała.

- Dotychczas "cules" obdarzali Inakiego zaufaniem, pomimo wzlotów i upadków. Bardzo dobrymi występami pokazał, że jest gotowy na większe wyzwania niż tylko bycie zmiennikiem ter Stegena - zakończyła.