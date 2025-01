Niewiarygodny pomysł Barcelony. Chodzi o El Clasico

W obecnym sezonie FC Barcelona grała z Realem Madryt w dwóch rozgrywkach. W La Lidze na Estadio Santiago Bernabeu Katalończycy wygrali 4:0. Z kolei w finale Superpucharu Hiszpanii w Arabii Saudyjskiej Barcelona wygrała 5:2 z "Królewskimi". Pozostaje więc do rozegrania przynajmniej jeszcze jeden Klasyk - ligowy w Barcelonie, który jest zaplanowany na 10 lub 11 maja (data nie została jeszcze potwierdzona).

Mecz FC Barcelona - Real Madryt poza Hiszpanią? Znamy powód

Okazuje się jednak, że obie drużyny wcale nie muszą spotkać się w Barcelonie. Dlaczego? Wszystko z powodu opóźnień w przebudowie Camp Nou. Według pierwotnych, szumnych zapowiedzi Joana Laporty FC Barcelona już jesienią ubiegłego roku miała wrócić do swojego domu. Nic z tego nie wyszło i ciągle musi rozgrywać spotkania na Montjuic. Katalończycy poinformowali, że przynajmniej do końca kwietnia będą grać na tym stadionie.

Jeśli do wiosny nic się nie zmieni i na Camp Nou nie będzie możliwe rozegranie El Clasico, to Barcelona poważnie myśli, żeby przenieść to spotkanie na duży stadion znajdujący się poza Hiszpanią. Takie wieści przekazało SER Catalunya. Byłoby to coś niezwykłego, bo dotychczas Klasyki poza Hiszpanią były rozgrywane wyłącznie w meczach towarzyskich i Superpucharze.

Na tę decyzję wpływa też fakt, że na Montjuic zaplanowany jest koncert Rolling Stones w weekend 10-11 maja. Żeby jednak doszło do rozegrania Klasyku poza Hiszpanią, to potrzebne są zgody La Ligi i Hiszpańskiej Federacji Piłkarskiej. Jeśli ich nie będzie, to nie można wykluczyć opcji rozegrania meczu na innym stadionie w Hiszpanii.

Jednocześnie w obecnym sezonie mogą być rozegrane nawet cztery dodatkowe Klasyki. Jeśli FC Barcelona i Real Madryt awansują do półfinału Pucharu Króla, to mogą się w nim spotkać i rozegrać dwumecz. Do tego mogą dojść dwa mecze w fazie pucharowej Ligi Mistrzów.

Z kolei w tabeli La Ligi Real Madryt prowadzi z 46 punktami na koncie i o siedem "oczek" wyprzedza trzecią FC Barcelonę.