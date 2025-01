To on mógł być na miejscu Szczęsnego. Wszystko ujawnił

To była sytuacja, której nikt się nie spodziewał. Wojciech Szczęsny zakończył już piłkarską karierę i wydawało się, że piłkę nożną będzie obserwować tylko z perspektywy widza. Wtem kontuzji doznał Marc-Andre ter Stegen i FC Barcelona rozpoczęła nerwowe poszukiwania nowego bramkarza. Katalończycy dość nieoczekiwanie odezwali się do będącego już na sportowej emeryturze Szczęsnego.

To on mógł być na miejscu Szczęsnego. Ujawnił

Choć na debiut Polaka trzeba było czekać aż do początku stycznia i pucharowego meczu z Barbastro, to zdążył już zagrać w kilku spotkaniach. Rywalizacja pomiędzy nim a Inakim Peną zdaje się być otwarta. Póki co wspomniana dwójka walczy o miejsce między słupkami, a ter Stegen leczy poważną kontuzję.

Okazuje się, że Polak wcale nie musiał trafić do stolicy Katalonii. Nie był jedynym doświadczonym bramkarzem, którego rozważała Barcelona.

- W piłce nożnej nigdy nic nie wiadomo. Szczęsny był numerem jeden w Juventusie przez wiele lat, był jednym z najlepszych bramkarzy w Europie. Nagle powiedzieli mu, że nie jest już częścią projektu, postanowił przejść na emeryturę i był na wakacjach w Marbelli. Śledziłem cały czas tę sytuację, ponieważ też byłem brany pod uwagę, jeżeli chodzi o transfer do Barcelony, żeby zastąpić ter Stegena. Ostatecznie postawiono na Szczęsnego. To świetny moment dla niego. Zdobył Superpuchar, zagrał kilka spotkań - powiedział w rozmowie z TVP Sport Tomas Vaclik.

35-latek od lipca 2024 roku pozostaje bez klubu, ale wcześniej przez lata występował w Hiszpanii. Grał w Albacete, ale przede wszystkim w Sevilli, w barwach której wystąpił w 94 meczach i wygrał Ligę Europy. 54 razy wystąpił także w reprezentacji Czech.

FC Barcelona kolejne spotkanie rozegra w najbliższą niedzielę. Jej rywalem na niwie ligowej będzie Valencia. Czas pokaże, czy błędy popełnione przez Wojciecha Szczęsnego we wtorkowym meczu Ligi Mistrzów z Benficą poskutkują zmianą w bramce i czy ponownie między słupkami zobaczymy Inakiego Penę.