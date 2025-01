Hiszpanie odpalili bombę! 191 meczów w Realu, a teraz ma zagrać w Barcelonie

Wszystkie informacje publikowane w hiszpańskich mediach wskazują, że FC Barcelona rozgląda się za ruchami transferowymi. W ostatnich czterech ligowych spotkaniach drużyna Hansiego Flicka nie była w stanie wygrać, co przypłaciła spadkiem na trzecie miejsce. W związku z tym klub ma szukać wzmocnień linii ofensywy, co potwierdzają doniesienia katalońskiego "Sportu" o negocjacjach z Marcusem Rashfordem z Manchesteru United.

Media: Były piłkarz Realu Madryt zaoferowany FC Barcelonie

Teraz nowe i zarazem szokujące doniesienia przekazał serwis fichajes.net. Dziennikarze, powołując się na El Chiringuito donoszą, że były zawodnik Realu Madryt miał zostać zaoferowany Barcelonie. "W ostatnich godzinach pojawiło się nowe nazwisko: Marco Asensio. Jak donosi Eduardo Inda w programie El Chiringuito de Jugones, agent zawodnika - Jorge Mendes wyłożył na stół możliwość przenosin byłego zawodnika Realu Madryt na Camp Nou" - czytamy.

Marco Asensio jest piłkarzem PSG, a w ostatnim czasie jego sytuacja się skomplikowała. Do zespołu trafił Chwicza Kwaracchelia, co odsunie znacząco od pierwszego składu. Na ostatnich 10 spotkań, Hiszpan pojawił się na murawie tylko raz i to na zaledwie 12 minut.

"PSG byłoby skłonne ułatwić mu odejście w formie wypożyczenia – z tej formuły korzystało już w przypadku Carlosa Solera, obecnie grającego w West Ham" - czytamy.

Nie tylko FC Barcelona otrzymała tę propozycję

W programie padło również, że propozycja została skierowana także do Atlético de Madrid. Oba kluby - zdaniem dziennikarzy - nie wykazały "sporego zainteresowania" tym zawodnikiem.

Marco Asensio jest wszechstronnym zawodnikiem, gdyż może grać na każdej pozycji w ataku, co stwarza dodatkowe możliwości w zespole Hansiego Flicka, ale FC Barcelona ma być, na razie skupiona na finalizacji transferu Marcusa Rashforda.