Gruchnęły sensacyjne wieści. Piłkarze Barcelony dostali ultimatum

FC Barcelona w sobotę znów zawiodła swoich kibiców. Drużyna prowadzona przez trenera Hansiego Flicka miała szansę zmniejszyć stratę do ówczesnego lidera, Atletico Madryt, do trzech punktów. Szansę zmarnowała, bo tylko zremisowała na wyjeździe z Getafe 1:1 (1:1). Mało tego, po niedzielnej wygranej Realu Madryt to obrońca trofeum został nowym liderem, a FC Barcelona traci do niego już siedem punktów.

REKLAMA

Zobacz wideo Idol z dzieciństwa Jakuba Koseckiego? "Chciałem być jak on"

Piłkarze FC Barcelony z ważną informacją od klubowych władz

W Barcelonie jest zatem nerwowo. I to mimo faktu, że drużyna wywalczyła Superpuchar Hiszpanii, rozbijając w finale odwiecznego rywala, Real Madryt, aż 5:2. Władze chciałyby jednak, by zespół włączył się do walki o mistrzostwo La Liga. A tytuł coraz bardziej się oddala.

Tymczasem tuż przed wtorkowym meczem Ligi Mistrzów (na wyjeździe z Benficą) piłkarze otrzymali bardzo ważną wiadomość od klubowych władz. Okazało się, że zostali poinformowani o tym, że każdy zawodnik, któremu kończy się umowa w czerwcu przyszłego roku i jej nie przedłuży, będzie siedział na trybunach i nie będzie mógł grać. Poinformował o tym na dziennik Sport.

Zobacz: A jednak to się dzieje! Transferowy hit Barcelony o krok!

W czerwcu przyszłego roku umowy kończą się aż trzynastu piłkarzom. Są to: Ander Astralaga, Andreas Christensen, Inaki Pena, Eric Garcia, Pablo Torre, Hector Fort, Marc Bernal czy takie gwiazdy jak Robert Lewandowski, Lamine Yamal, Frenkie de Jong, Gavi, Pedri, Ronald Araujo,

Starcie Benfica - FC Barcelona ma wielkie znaczenie dla układu tabeli. Jeśli bowiem drużyna Hansiego Flicka wygra z 38-krotnymi mistrzami Portugalii (w Lidze Mistrzów z 10 punktami zajmują obecnie 15. pozycję), to praktycznie zapewni sobie bezpośredni awans do 1/8 finału Ligi Mistrzów. Obecnie FC Barcelona z 15 punkami jest wiceliderem (trzy punkty więcej ma Liverpool).

Początek meczu Benfica - FC Barcelona we wtorek o godz. 21. Zapraszamy na relację na żywo na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.