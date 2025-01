A jednak to się dzieje! Transferowy hit Barcelony o krok!

Od pewnego czasu katalońskie media informują o tym, że FC Barcelona jest zainteresowana wypożyczeniem Marcusa Rashforda z Manchesteru United do końca obecnego sezonu. Angielski lewoskrzydłowy w obecnym sezonie wystąpił w 24 spotkaniach, w których zdobył 7 bramek i zanotował 3 asysty. Ostatni mecz rozegrał jednak w połowie grudnia, a od tamtego czasu nie łapał się nawet na ławkę rezerwowych z powodu braku porozumienia z Rubenem Amorimem.

REKLAMA

Zobacz wideo Krzysztof Piątek odbudował karierę? Kosecki: Nie zdziwię się jeśli trafi do czołowego klubu

Marcus Rashford coraz bliżej Manchesteru United

W poniedziałkowy wieczór "Sport" poinformował, że FC Barcelona porozumiała się z Marcusem Rashfordem ws. warunków półrocznej umowy. Jednak dalej kataloński klub musi spełnić kilka warunków, żeby móc sprowadzić Anglika do siebie.

Gazeta poinformowała, że FC Barcelona musi zrobić miejsce w drabince finansowej na pensję gracza, która wynosi 18 milionów euro brutto. Jednak z racji tego, że będzie to półroczne wypożyczenie, to Katalończycy muszą znaleźć miejsce na "tylko" 9 milionów. "Jednakże kwota ta może zostać zmniejszona, jeśli klubowi uda się dojść do porozumienia z Manchesterem United i nie będzie on pokrywał całości wynagrodzenia" - czytamy.

"Sport" zaznaczył, że ktoś musi odejść z klubu. Ansu Fati nie chce o tym słyszeć, więc wiele wskazuje na to, że "poświęcony" zostanie Eric Garcia. Jego odejście sprawiłoby, że Barcelona mogłaby spokojnie zakontraktować Rashforda na pół roku.

Na koniec podkreślono, że FC Barcelona ma czas do 3 lutego na sprzedaż jednego zawodnika i pozyskanie innego. "Rashford podjął decyzję o grze w Barcelonie i zamierza zaczekać na zmiany w klubie, aż do ostatnich dni okienka transferowego" - podsumowano.

Zobacz też: Guardiola nie mógł uwierzyć, w to co usłyszał. "Coś takiego nigdy się nie zdarzyło"

Kolejny mecz FC Barcelona rozegra we wtorek 21 stycznia o godz. 21:00 na wyjeździe z Benficą w Lidze Mistrzów. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej z tego spotkania na Sport.pl i w naszej aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.