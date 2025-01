Grubo. "Lewandowski jest najgorszym napastnikiem La Ligi"

Robert Lewandowski niezmiennie prowadzi w tabeli najlepszych strzelców La Ligi z 16 bramkami na koncie. Jednak powoli zbliża się do niego Kylian Mbappe z Realu Madryt, który 12-krotnie pokonywał bramkarzy rywali. Jeszcze nie tak dawno wydawało się, że Lewandowski jest murowanym faworytem do tytułu króla strzelców, ale w ostatnich ośmiu spotkaniach na hiszpańskich boiskach zdobył zaledwie dwie bramki. Z kolei w ostatnich trzech meczach nie strzelił żadnego gola.

REKLAMA

Zobacz wideo Marcin Mięciel czarował w polskiej lidze. A w kadrze? Żelazny: To była potwarz

"Lewandowski doznał znacznego spowolnienia, a jego 'produkcja bramek' stała się niepokojąca". Innym aspektem są boiskowe relacje z resztą drużyny. "Nastąpił spadek poziomu zrozumienia z kolegami" - pisały katalońskie media po meczu FC Barcelony z Getafe (1:1).

Gorsze statystyki Roberta Lewandowskiego w La Liga. "To normalne"

Forma Lewandowskiego na pewno może martwić w kontekście walki o mistrzostwo Hiszpanii. Jeden z tamtejszych dziennikarzy Albert Blaya przeanalizował dyspozycję napastnika i pokusił się o mocne podsumowanie, w którym stwierdził, że Lewandowski "od listopada jest najgorszym napastnikiem La Ligi pod względem skuteczności".

Blaya zauważył, że u Lewandowskiego nastąpił spadek w kilku statystykach. Liczba strzałów: spadek z 3,94 do 2,73 na mecz, kontakty w polu karnym: spadek z 8,51 do 6,71 na mecz. Dodał także, że nastąpił spadek w statystyce Over/Underperformance z 0,22 do -0,34. "W pierwszej połowie sezonu był napastnikiem, który dawał swojej drużynie najwięcej. [...] Potem jest -0,34, to znaczy, że ze wszystkich napastników La Ligi, którzy rozegrali od 27 października co najmniej 600 minut, Lewandowski jest najgorszym napastnikiem w tym okresie. Chodzi tu o jego okazje, strzały..." - mówił na swoim kanale YouTube, cytowany przez portal fcbarca.com.

W analizie przedstawił, że Polak został najgorszym napastnikiem w lidze pod względem podań, prowadzenia piłki, dryblingów, a więc rzeczywistego wpływu zawodnika na akcje swojej ekipy.

Zobacz też: Szczęsny i Lewandowski mieli problemy na lotnisku przed meczem Ligi Mistrzów

"Dlaczego to coś, czego można się było spodziewać? Ponieważ napastnicy mają swoje serie, a szczególnie Robert Lewandowski, jeszcze za czasów gry w Bayernie. Jeśli miał okres, w którym strzelał więcej, niż wskazywały statystyki, to normalne jest, że później będzie strzelał mniej, niż wskazują liczby" - podsumował dziennikarz.

Kolejny mecz FC Barcelona rozegra we wtorek 21 stycznia o godz. 21:00 na wyjeździe z Benficą w Lidze Mistrzów.