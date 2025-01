Carlo Ancelotti podjął ostateczną decyzję ws. przyszłości w Realu Madryt

Spodziewano się, że transfer Kyliana Mbappe uczyni z Realu Madryt potwora i drużynę nie do pokonania. Rzeczywistość napisała inny scenariusz. Choć piłkarze Carlo Ancelottiego prowadzą w La Liga, to zdecydowanie gorzej radzą sobie w Lidze Mistrzów. Bronią tytułu, a po sześciu kolejkach zajmują dopiero 20. lokatę. Co więcej, w tym sezonie zanotowali też kilka druzgocących porażek, szczególnie z FC Barceloną. W dwóch starciach stracili aż dziewięć bramek - przegrali 0:4 w La Liga i 2:5 w Superpucharze Hiszpanii. Nic więc dziwnego, że coraz więcej dywaguje się na temat przyszłości włoskiego szkoleniowca.

Carlo Ancelotti podjął decyzję ws. przyszłości. Po sezonie odejdzie z Realu

Po kolejnych rozczarowujących występach władze Realu zapewniały, że nie zamierzają zwalniać Ancelottiego i chcą, by ten kontynuował własną wizję. Tylko że zdaniem Edu Pidala z ondacero.es, Włoch ma inny plan i rzekomo podjął już decyzję. Jaką?

Poprowadzi drużynę do końca sezonu, ale w kolejnym ustąpi. Jego kontrakt jest ważny do 2026 roku, ale nie zamierza wypełnić go w całości. I ta decyzja ma być definitywna. "Nawet jeśli zdobędzie w tym sezonie tytuły, a władze będą naciskały, by wywiązał się z umowy, to on już tego lata planuje zakończyć pobyt w Madrycie" - czytamy.

"Ancelotti czerpie radość z każdego dnia w klubie. W Madrycie odnalazł pełnię szczęścia, ale czuje, że drugi etap na ławce trenerskiej Realu zakończy się już latem, niezależnie od tego, co się wydarzy" - dodano. Jeśli doniesienia mediów są prawdziwe, to kończy się wielka przygoda Ancelottiego z "Królewskimi".

To nie koniec przygody Carlo Ancelottiego z futbolem. Włoch ma plan

Prowadził drużynę w latach 2013-2015 i od 2021 roku. W tym czasie zdobył trzy trofea Ligi Mistrzów, dwa Klubowe Mistrzostwa Świata, dwa mistrzostwa kraju, tyle samo Pucharów Hiszpanii czy trzy superpuchary. I oczywiście jeszcze kilka miesięcy przed nim, a więc i ta kolekcja może się powiększyć o kolejne trzy tytuły.

Kto w tej sytuacji zastąpi Ancelottiego? Wydaje się, że faworyt jest jeden - absolutna legenda Realu, którą wiąże się z klubem już od wielu miesięcy. Mowa o Xabim Alonso, obecnym trenerze Bayeru Leverkusen.

Jak donoszą dziennikarze, Real nie będzie ostatnim przystankiem w karierze Ancelottiego. Ten nie zamierza odchodzić na emeryturę, a chce dalej pracować. Najprawdopodobniej wyjdzie do innego kraju, ale niekoniecznie do Brazylii, gdzie nie tak dawno wieszczono, że może zostać selekcjonerem.

Kolejny mecz Real rozegra już w środę 22 stycznia o godzinie 21:00. Rywalem będzie RB Salzburg. To spotkanie Ligi Mistrzów.