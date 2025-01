Barcelona zna rywala w Pucharze Króla! Hitowy mecz

FC Barcelona rozpoczęła rywalizację w kolejnej edycji Pucharu Króla od trzeciej rundy. Zespół Hansiego Flicka wygrał 4:0 na wyjeździe z czwartoligowym Barbastro, a dwie bramki w tym meczu zdobył Robert Lewandowski. W kolejnej rundzie rywalem był Real Betis, ale Barcelona poradziła sobie bez problemu i zwyciężyła 5:1. Wtedy Lewandowski był tylko rezerwowym, a Wojciech Szczęsny był poza kadrą Barcelony ze względu na czerwoną kartkę z finału Superpucharu Hiszpanii, przez którą musiał pauzować.

Co najmniej od kilku tygodni to właśnie rozgrywki Pucharu Króla uchodziły za te, w których Szczęsny może regularnie występować w Barcelonie. Szczęsny znalazł się między słupkami przy okazji meczu z Barbastro, a potem skorzystał z kary dla Inakiego Peny, przez co zagrał w półfinale Superpucharu przeciwko Athletikowi (2:0), a potem był w wyjściowym składzie na El Clasico i grał do 56. minuty, kiedy to dostał czerwoną kartkę za faul na Kylianie Mbappe.

W związku z zawieszeniem Szczęsnego w bramce Barcelony na mecz z Betisem znalazł się Pena. Być może Szczęsny wróci na ćwierćfinał Pucharu Króla. Kto będzie tam rywalem Barcelony?

Valencia rywalem Barcelony w Pucharze Króla. Stawką półfinał

W poniedziałek we wczesnych godzinach popołudniowych odbyło się losowanie par ćwierćfinałowych Pucharu Króla. Barcelona trafiła na Valencię, z którą zagra na Estadio Mestalla. Będzie to drugie spotkanie między tymi drużynami w sezonie 24/25. Do starcia między Barceloną a Valencią doszło w pierwszej kolejce ligi hiszpańskiej. Wtedy Barcelona wygrała 2:1, gdy na gola Hugo Duro odpowiedział Robert Lewandowski, zdobywając dublet.

Nie licząc rozgrywek pucharowych, to ten sezon nie układa się po myśli Valencii. Sezon na ławce trenerskiej rozpoczynał Ruben Baraja, a od 25 grudnia 2024 r. drużynę prowadzi Carlos Corberan. W tym momencie Valencia zajmuje przedostatnie miejsce z 16 punktami i traci cztery do Deportivo Alaves, które jest na 17. miejscu, ostatnim gwarantującym utrzymanie w lidze.

Corberan notuje udany start w Valencii. Poza porażką 1:2 z Realem Madryt Valencia wygrała trzy mecze (2:0 z Eldense, 2:0 z Ourense i 1:0 z Realem Sociedad), a także zremisowała 1:1 z Sevillą.

Pary ćwierćfinałowe Pucharu Króla:

Valencia - FC Barcelona,

CD Leganes - Real Madryt,

Atletico Madryt - Getafe CF,

Real Sociedad - CA Osasuna.

Mecze ćwierćfinałowe odbędą się w dniach 4-6 lutego 2025 r. Relacja tekstowa na żywo z meczu Valencia - Barcelona w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.