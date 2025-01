Lewandowski skreślony. Oto co Ancelotti powiedział na konferencji

Kylian Mbappe w ostatnich meczach Realu Madryt spisuje się znakomicie. Trzy poprzednie kończył z co najmniej jedną bramką na koncie. Trafiał przeciwko FC Barcelonie w Superpucharze Hiszpanii (2:5), Celcie Vigo w Pucharze Króla (5:2) i dwukrotnie niedzielnym spotkaniu ligowym z Las Palmas (4:1). Dzięki niemu Real wykorzystał potknięcia FC Barcelony i Atletico i wyszedł na prowadzenie w tabeli LaLiga. Sam Mbappe goni zaś w klasyfikacji strzelców Roberta Lewandowskiego.

Ancelotti zapomniał o Lewandowskim? Oto jak nazwał Kyliana Mbappe

Polak wciąż pozostaje jej liderem. W dorobku ma 16 trafień. Mbappe traci do niego cztery. Po ostatnim meczu awansował na drugie miejsce, wyprzedzając klubowego kolegę Lewandowskiego - Raphinhę (11 bramek). To wystarczyło, by trener Realu Carlo Ancelotti pokusił się o zaskakujące stwierdzenie. - To najlepszy środkowy napastnik na świecie - powiedział na temat Francuza na pomeczowej konferencji prasowej.

Teza szokuje nie tylko ze względu na pominięcie skuteczniejszego w tym sezonie Roberta Lewandowskiego. Mbappe nie jest typową "dziewiątką". W PSG i reprezentacji Francji grał na skrzydle, ale w Madrycie musiał dostosować się do nowej roli, tak aby znalazło się miejsce na boisku i dla niego, i dla Viniciusa Juniora. Początkowo nie wychodziło mu to na dobre. Pierwsza część sezonu była kiepska w jego wykonaniu. Teraz widać wyraźną poprawę.

Ancelotti dostrzega zmianę u Mbappe. "Były wątpliwości"

Zdaniem Ancelottiego obecnie Mbappe prezentuje się na tej pozycji nawet lepiej niż na skrzydle. - Były wątpliwości, czy mógłby tam grać, czy też lepiej byłoby umieścić go na lewym skrzydle. To świetny napastnik, który jest bardzo dobry w strefie środkowej bardziej niż na skrzydle, ponieważ to, jak uwalnia się spod opieki i wychodzi na pozycję, jest wyjątkowe, a grając na środku, może lepiej to wykorzystać - tłumaczył, cytowany przez dziennik "El Pais".

Szansę na podtrzymanie udanej serii Mbappe będzie miał w najbliższą środę 22 stycznia. Jego Real Madryt zmierzy się wówczas w Lidze Mistrzów z RB Salzburg (godz. 21:00). Z kolei w sobotę 25 stycznia czeka go kolejne ligowe starcie - z Realem Valladolid (godz. 21:00).