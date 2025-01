Lewandowski trafił na okładkę "Sportu". Wystarczyło im jedno słowo

To był kolejny trudny wieczór w La Liga dla fanów i piłkarzy FC Barcelony. Katalończycy nie zdołali podtrzymać formy z krajowych pucharów i zaledwie zremisowali 1:1 na wyjeździe z Getafe, które raz jeszcze pokazało, że potrafi kraść Barcelonie punkty jak mało kto. Litości dla zespołu Hansiego Flicka nie mają katalońskie media. Dziennik "Sport" potrzebował na niedzielnej okładce jednego słowa oraz zdjęcia rozczarowanego Roberta Lewandowskiego, by podsumować to, co się wydarzyło.

3 fot. REUTERS/Ana Beltran fot. Screen: https://www.sport.es/es/noticias/portada-sport/portada-sport-hoy-domingo-19-113512927 Otwórz galerię Na Gazeta.pl