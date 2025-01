Kłopoty, kłopoty Barcelony! Tak wygląda tabela La Liga po meczu z Getafe

FC Barcelona po serii ostatnich wyników w dobrych nastrojach przystąpiła do wyjazdowego spotkania ligowego przeciwko Getafe. I chociaż zaczęła udanie, to nie zdołała utrzymać prowadzenia, a w konsekwencji zgubiła punkty. Może tego bardzo żałować, albowiem zmarnowała szansę na zbliżenie się do lidera rozgrywek, a jeszcze w tej kolejce jej strata może wzrosnąć. Oto tabela La Liga po meczu Getafe - FC Barcelona.

