To musiało się tak skończyć. Lewandowski zrównany z ziemią w Hiszpanii

Lider najskuteczniejszych strzelców ligi hiszpańskiej - Robert Lewandowski w wyjazdowym starciu z Getafe znów zagrał słabo. Dla Polaka to trzeci z rzędu mecz w lidze, w którym nie trafia do siatki. Lewandowski w 41. minucie miał bardzo dobrą okazję do zdobycia gola, ale głową strzelił obok słupka. Polak przebywał na boisku 81 minut i został zmieniony przez Ferrana Torresa.

Dyskretny występ Roberta Lewandowskiego

Hiszpańscy dziennikarze dali zgodnie Lewandowskiemu jedną z najsłabszych not w drużynie.

"Polak odpoczął w Pucharze Króla, a Olmo grał jako fałszywa "9". W Getafe Lewandowski był uważnie obserwowany przez rywali, którzy bardzo go faulowali, gdy próbował odgrywać piłkę w środku boiska. Skończył tylko uderzeniem głową w 41. minucie. W drugiej połowie nie miał większego udziału w grę - pisze "Marca" i daje mu ocenę 5,5. To druga najniższa nota w zespole. Niżej - na "5" został tylko oceniony Raphinha.

"Zgodnie z oczekiwaniami, Lewandowski stał się przedmiotem kilku bardzo surowych fauli. Miał bardzo dobrą okazję na głowie, którą zwykle kończy golem, ale źle uderzył. W drugiej połowie nie miał już okazji" - pisze Sport" i daje mu ocenę "6" - najniższą w zespole. Identyczną otrzymali Gavi, Casado, Raphinha i Dani Olmo.

"Polak nie miał swojego dnia. Miał tylko jedną klarowną akcję, w której nie wiadomo, czy to było dośrodkowanie, czy strzał, ale Kounde, ani Araujo, nie potrafili tego wykorzystać - dodali eksperci z dziennika "AS".

Z kolei dziennikarze "Mundo Deportivo" słusznie zauważyli, że odpoczynek Lewandowskiemu (nie grał w Pucharze Króla) nic nie dał.

"Nie grał w Pucharze Króla, żeby go „rozpalić" w lidze. Jednak świetna drużyna Getafe dopiero rozpoczęła mecz, a atak Alderete chwilę później przypomniał Lewandowskiemu, jaki był plan wobec króla strzelców. Miał jedną bardzo dobrą okazję, którą mógł zakończyć bramką lub asystą. Nie było ani jednego, ani drugiego. Skończył tak, że wypadł z gry w końcówce, choć Barcelona potrzebowała gola" - pisze "Mundo Deportivo"

Lewandowski w tym sezonie w La Lidze zdobył 16. goli. Polski napastnik ma pięć bramek więcej od swojego klubowego kolegi - Brazylijczyka Raphinhy oraz sześć od Kyliana Mbappe (Real Madryt) oraz Ante Budimira (Osasuna).

FC Barcelona po tym remisie ma 39 punktów i zajmuje trzecie miejsce w tabeli. Do prowadzącego Atletico Madryt traci pięć punktów, a do wicelidera - Realu Madryt - cztery. Obrońcy tytułu mają jednak jeden mecz rozegrany mniej od obu rywali - w niedzielę (godz 16.15) podejmą Las Palmas

FC Barcelona we wtorek zagra w Lidze Mistrzów - na wyjeździe z Benficą. Początek meczu o godz. 21. Relacja na żywo na Sport.pl.