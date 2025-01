Te słowa to miód na uszy Szczęsnego. Polak tylko na to czekał

Wojciech Szczęsny długo nie mógł się doczekać debiutu w FC Barcelonie, ale jak już dostał szansę, to starał się ją jak najlepiej wykorzystać. W meczach z Barbastro i Athletikiem Bilbao zachował czyste konta. Sporym obciążeniem pozostaje jednak czerwona kartka w finale Superpucharu Hiszpanii z Realem Madryt. Czy pomimo niej ma szansę wskoczyć do składu na kolejne mecze ligowe? Coraz więcej wskazuje na to, że tak.

Oto co Flick myśli o Szczęsnym i Peni. Dziennikarka się wygadała

Ziarno niepewności zasiała jedna wypowiedź Hansiego Flicka. - Bramkarz? Dużo się zmieniło. Szczęsny zagrał naprawdę dobrze w Superpucharze Hiszpanii - mówił niemiecki szkoleniowiec na konferencji prasowej. W tej sytuacji pozycja numer jeden Peni przestała być taka oczywista. Kataloński "Sport" pisał nawet o punkcie zwrotnym.

Czy zatem Szczęsny wystąpi w sobotnim meczu FC Barcelony z Getafe? Na razie Flick nie chciał tego zdradzić. - Z nikim nie rozmawiałem. Będziemy spać spokojnie i zdecydujemy jutro - powiedział. Tymczasem zaskakujące wieści przekazała dziennikarka Radia Catalunya Laia Tudel Prades. - Hansi Flick uważa, że Wojciech Szczęsny ma wyższy poziom i dzięki większemu doświadczeniu daje większe poczucie bezpieczeństwa niż Inaki Pena, z którego również jest zadowolony - stwierdziła w programie "Tot costa".

To może oznaczać, że Szczęsny dostanie zielone światło również na grę w LaLiga. W ostatnim meczu Pucharu Króla z Betisem (5:1) nie mógł wystąpić z powodu zawieszenia. Jego miejsce zajął Pena i puścił jednego gola. Po strzale Vitora Roque z rzutu karnego był blisko skutecznej interwencji, ale piłka prześlizgnęła mu się przy ciele. Jednego gola stracił także w meczu z Realem, gdy rzut wolny za faul Szczęsnego na Mbappe wykonał Rodrygo.

Mecz FC Barcelony z Getafe odbędzie się w sobotę 18 stycznia na Coliseum Alfonso Perez. Początek o godz. 21:00. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na żywo na naszej stronie Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.