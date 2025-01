Niespodziewany komunikat Barcelony. Fatalnie. Nie tak miało być

Nowy rok zaczął się znakomicie dla FC Barcelony. Dowód? Cztery zwycięstwa, aż 16 zdobytych bramek i tylko trzy stracone, a także zdobyty Superpuchar Hiszpanii. Katalończycy spisują się znakomicie i rozbijają kolejnych rywali, co daje powody do zadowolenia władzom klubu. Jednak nie wszystko idzie po ich myśli. Nie chodzi o wyniki sportowe, a...o powrót na Spotify Camp Nou.

REKLAMA

Zobacz wideo Marcin Mięciel czarował w polskiej lidze. A w kadrze? Żelazny: To była potwarz

Kolejne kłopoty Barcelony. Pobyt na wzgórzu Montjuic się przedłuża

Od początku sezonu 23/24 Barcelona rozgrywa domowe mecze na Estadi Olimpic Lluis Companys na wzgórzu Montjuic. Ma to związek z pracami remontowymi na Camp Nou. Kibice wierzyli, że szybko uda się wrócić do "domu". Pierwotnie planowano, że obiekt zostanie oddany do użytku pod koniec listopada 2024, na 125-lecie klubu, ale tak się nie stało. Prace się przedłużają, dlatego władze Barcelony musiały podjąć ważną decyzję.

Jaką konkretnie? Jak donosi kataloński "Sport", klub przedłużył swój pobyt na stadionie na wzgórzu Montjuic. "Powodem jest brak postępów w pracach, a także brak oficjalnej daty powrotu do lenna Barcelony" - czytamy. Do kiedy będzie obowiązywać drugie już przedłużenie pobytu? Przynajmniej do 23 kwietnia 2025 włącznie.

Na oficjalnej stronie Barcelony pojawiła się również informacja dla kibiców. Na ten sam okres, co pobyt na stadionie, zostaną przedłużone karnety i fani będą mogli je wykupić i aktywować. "Obejmuje to wszystkie mecze La Liga, Ligi Mistrzów UEFA i Copa del Rey" - czytamy.

Zobacz też: Nagły zwrot akcji ws. sprzedaży klubu Ekstraklasy. Tego nikt się nie spodziewał.

Dziennikarze wieszczą czarny scenariusz

Kiedy Katalończycy wrócą na Camp Nou? Tego jak na razie nie wiadomo. Już pod koniec 2024 roku media pisały o mało optymistycznym scenariuszu. Mówiło się, że może to być dopiero 2026 rok, choć zdaniem "Sportu" będzie to najprawdopodobniej wrzesień 2025, a więc początek kolejnego sezonu. "Prace na stadionie postępują, jednak według źródeł doszło do kilku incydentów, które spowodowały opóźnienie w pierwotnie planowanym terminie. Obecnie odbywają się cotygodniowe spotkania osób odpowiedzialnych za projekt, by rozwiązać problemy" - pisali dziennikarze.

Najbliższy mecz Barcelona zagra na wyjeździe, a jej rywalem będzie Getafe. Zaplanowano go na sobotę 18 stycznia na godzinę 21:00. Już teraz zapraszamy do śledzenia relacji na stronie głównej Sport.pl i w naszej aplikacji mobilnej.