Lewandowski na ławce?! Kibice rozpętali piekło. "Co to jest?"

W niedzielę FC Barcelona wywalczyła pierwsze trofeum w tym sezonie. I to w jakim stylu! Rozgromiła Real Madryt aż 5:2 w finale Superpucharu Hiszpanii. I niewykluczone, że ten wynik byłby jeszcze bardziej okazały, gdyby nie czerwona kartka dla Wojciecha Szczęsnego. Bardzo dobrze w tym spotkaniu zaprezentował się Robert Lewandowski, który zdobył gola i asystę przy trafieniu Lamine'a Yamala. Kibice liczyli, że Polak pojawi się też od pierwszych minut w środowym meczu 1/8 finału Pucharu Króla z Realem Betis. Tyle tylko, że Hansi Flick zadecydował inaczej.

Kibice zaskoczeni absencją Lewandowskiego. Wieszczą Barcelonie ciężary i... porażkę

Na nieco ponad godzinę przed startem rywalizacji niemiecki szkoleniowiec ogłosił wyjściową jedenastkę. Ku zaskoczeniu fanów doszło w niej do sporych roszad. Największym zaskoczeniem wydaje się być nieobecność Lewandowskiego. Ten rozpocznie spotkanie na ławce rezerwowych. Kto zagra za Polaka? W składzie brak nominalnego napastnika, więc eksperci domniemają, że fałszywą "dziewiątką" będzie Dani Olmo.

Absencja 36-latka od pierwszych minut wywołała dość spore poruszenie. Internauci byli mocno podzieleni. "Nie ma napastnika", "Gdzie napastnik?", "Jestem bardzo zdezorientowany. Kto zagra za Lewego?" , "Gramy bez napastnika? Ta, powodzenia", "Co to jest?", "Dopomóż Boże", "Co ten Flick gotuje?", "Gratulacje dla Realu Betis za awans do kolejnej rundy", "Jeśli Betis wygra, to wiecie dlaczego. Szalona rotacja", "Barca to przegra bez Lewego", "Dlaczego zrobili z niego zmiennika?" - pisali rozgoryczeni fani. Byli też wstrząśnięci tym, że na boisku od pierwszych minut zabraknie nie tylko Polaka, ale i Marca Casado.

Pozostali internauci zadowoleni z decyzji Flicka ws. Lewandowskiego. "Zgadzam się"

Znaleźli się jednak i tacy, którzy starali się zrozumieć decyzję Flicka. "Bardzo podoba mi się takie wyrównanie sił. Balde, Casado i Lewandowski odpoczywają, bo mają bardzo dużo zgromadzonych minut", "Zdecydowanie się zgadzam! Casado odpoczywa z Lewandowskim i Balde", "Nie czuję się do końca komfortowo z tym składem, choć odpoczynek Lewandowskiego i Casado jest zrozumiały. Tylko że wystawianie razem Gerarda Martina i Frenkie de Jonga wydaje się ryzykowne. To jak pójście na wojnę z bronią, ale bez naboi. Miejmy nadzieję, że drużyna stanie na wysokości zadania i da radę" - czytamy.

Czy obawy kibiców się sprawdzą, czy jednak Barcelona poradzi sobie w zmienionym składzie i w zupełnie nowym ustawieniu? O tym przekonamy się po godzinie 21:00. Obie drużyny rywalizowały już w tym sezonie. Na początku grudnia w lidze padł remis 2:2. Jedną z bramek zdobył wówczas Lewandowski.

