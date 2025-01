Nerwy puszczają. Ancelotti stracił równowagę na konferencji

Takiego finału Superpucharu Hiszpanii mało kto się spodziewał. Zapowiadało się na wyrównany mecz z delikatną przewagą Realu Madryt. W końcu FC Barcelona przeżywała ostatnio kryzys. Rzeczywistość napisała zupełnie inny scenariusz. Piłkarze Carlo Ancelottiego zostali wręcz zmiażdżeni przez rywali, bo przegrali aż 2:5. I kto wie, jaki byłby ostateczny wynik, gdyby nie czerwona kartka dla Wojciecha Szczęsnego, która nieco przystopowała Katalończyków. Co więcej, była to już druga tak druzgocąca porażka "Królewskich" z drużyną Hansiego Flicka w tym sezonie. W październiku, w ligowym El Clasico, przegrali 0:4.

REKLAMA

Zobacz wideo Bohaterowie "Piłkarskiego pokera" znów w akcji. Łezka zakręciła się w oku

Carlo Ancelotti poirytowany na spotkaniu z mediami. "To nie jest najwłaściwsze miejsce"

Ta sytuacja dość mocno niepokoi ekspertów, a także kibiców Realu. Co jest powodem słabej gry ekipy z Madrytu? Co ma Barcelona, czego nie ma Real, co pozwala jej tak miażdżyć przeciwników?

Nieco więcej na temat niedzielnej porażki dyskutowano na środowej konferencji prasowej przed meczem Realu z Celtą Vigo w 1/8 finału Pucharu Króla. Pojawił się na niej Carlo Ancelotti, który spokojnie odpowiadał na pytania dziennikarzy, ale niektóre wątki wyprowadziły go z równowagi.

Mowa m.in. o pytaniu na temat problemów drużyny. Czy to kwestia zaangażowania, czy futbolu? - Muszę od razu wyjaśnić tu jedną rzecz. To jest konferencja prasowa, a nie debata. Debatę przeprowadzam z moim sztabem, a także z piłkarzami. Debatowanie tutaj na te tematy nie wydaje mi się najwłaściwszym miejscem - zaznaczył dość poirytowany Włoch, cytowany przez "Mundo Deportivo".

Ale na tym końca frustracji nie było. Zdenerwowały go również pytania o wzmocnienia w styczniu. - Pomysł nie uległ zmianie. Rozmawialiśmy z klubem, aby uczynić zespół bardziej konkurencyjnym, ale przekazywanie wam tutaj, na jakie tematy rozmawiam z klubem, nie wydaje mi się właściwie - podkreślił. Dziennikarze byli jednak dociekliwi i zapytali wprost, czy drużyna tych wzmocnień potrzebuje już zimą. - Nie odpowiem Ci - burknął jedynie Ancelotti.

Ancelotti odpowiedział dosadnie dziennikarzom. "Nie uważam siebie za osobę najgłupszą"

Widać było, że nie jest w nastroju do rozmowy. Ten nastrój wyczuli też rzecz jasna przedstawiciele mediów, którzy na koniec zapytali Włocha, czy jest czymś zdenerwowany, może tą krytyką, która w ostatnim czasie na niego spada.

Zobacz też: Kowalczyk nie ma wątpliwości ws. Szczęsnego. Mówi, co teraz będzie.

- Nie płynę razem z falą krytyki, według której jednego dnia jestem najlepszy na świecie, a innego najgłupszy. Mam tę niezbędną równowagę, którą wypracowałem dzięki doświadczeniu, aby wiedzieć, kim jestem. Bo w innym przypadku raz jesteś najlepszy, a raz najgłupszy. A ja myślę, że nie jestem ani najlepszy, ale nie uważam siebie też za osobę najgłupszą - skwitował Ancelotti.

Przed nim niezwykle mało czasu, by ponownie poskładać tę drużynę i dać jej wiarę w zwycięstwo. Już w czwartek zagra z Celtą Vigo. Mimo wszystko faworytem będzie ekipa z Madrytu. Mecz zaplanowano na 21:30. Wcześniej, bo w środę o 21:00 Barcelona zmierzy się z Realem Betis. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej z tego spotkania na stronie głównej Sport.pl i w naszej aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.