Sensacja! Flick podał skład Barcelony na mecz z Betisem

Po sukcesie w Superpucharze Hiszpanii FC Barcelona wraca do rywalizacji w pozostałych rozgrywkach. Rywalem Barcelony w środowy wieczór będzie Real Betis, a stawką będzie awans do ćwierćfinału Pucharu Króla. Jaki skład na ten mecz wybrał Hansi Flick i co zdecydował ws. Roberta Lewandowskiego? Relacja tekstowa na żywo z meczu Barcelona - Betis od godz. 21:00 w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

4 Fot. REUTERS/Pedro Nunes Otwórz galerię Na Gazeta.pl