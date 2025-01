FC Barcelona fantastycznie rozpoczęła nowy 2025 rok. Wygrała trzy mecze z rzędu, a w niedzielę dołożyła pierwsze w tym sezonie trofeum. Dzięki wspaniałemu zwycięstwu 5:2 z Realem Madryt wywalczyła Superpuchar Hiszpanii. W każdym z ostatnich trzech spotkań kibice mogli oglądać Roberta Lewandowskiego i Wojciecha Szczęsnego. Dlatego też nie mogą doczekać się kolejnego starcia - tym razem z Realem Betis.

Mecz Barcelony już dzisiaj. Lewandowski zagra w Pucharze Króla

Obie drużyny spotkają się w środowy wieczór w 1/8 finału Pucharu Króla. Ogromny wkład w awans Barcelony do tej rundy mieli Polacy. W meczu 1/16 finału z UD Barbastro (4:0) Robert Lewandowski strzelił dwa gole, a Wojciech Szczęsny rozegrał pełne 90 minut i zachował czyste konto. Niestety tym razem będziemy mogli zobaczyć tylko jednego z nich.

Jak podaje hiszpańska prasa, kara zawieszenia, jaką otrzymał Szczęsny za czerwoną kartkę w starciu z Realem Madryt, obowiązuje także w rozgrywkach Pucharu Króla. W związku z tym nie będzie mógł wejść na murawę. Na szczęście tamtejsze media są zgodne, że pewne miejsce w wyjściowej jedenastce będzie miał Robert Lewandowski.

Faworytem jest oczywiście FC Barcelona, ale do meczu musi podejść z pełną koncentracją. Betis to siódma drużyna poprzedniego sezonu LaLiga, która w dodatku nie tak dawno sprawiła Katalończykom spore problemy. Na początku grudnia w spotkaniu ligowym wyrwała remis 2:2. Teraz zespół Hansiego Flicka nie będzie mógł sobie pozwolić na wpadkę, bo o losach awansu do ćwierćfinału zadecyduje tylko jedna konfrontacja.

Puchar Króla. FC Barcelona - Real Betis. Gdzie oglądać mecz? [TRANSMISJA NA ŻYWO, WYNIK]

Mecz FC Barcelona - Real Betis w ramach 1/8 finału Pucharu Króla odbędzie się w środę 15 stycznia na Estadi Olympic de Montjuic w Barcelonie. Początek o godz. 21:00. Polscy kibice mają powody do radości. Transmisję tego starcia można będzie obejrzeć w ogólnodostępnym kanale TVP 1. Dostępny będzie też darmowy stream w internecie na stronie internetowej sport.tvp.pl. Zapraszamy także do śledzenia relacji tekstowej na żywo oraz aktualnego wyniku na naszej stronie Sport.pl, oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.