Tak Szczęsny tłumaczy się z czerwonej kartki w El Clasico. Padły mocne słowa

Wojciech Szczęsny dość nieoczekiwanie dostał szansę występu w El Clasico, w ostatniej chwili wskakując do bramki FC Barcelony na Superpuchar Hiszpanii. W finale przeciwko Realowi Madryt (5:2) spisywał się przyzwoicie, aż nadeszła feralna 56. minuta. Wówczas został ukarany czerwoną kartką za faul na Kylianie Mbappe i resztę meczu oglądał z szatni. Później przez pewien czas nic nie publikował w sieci, aż w końcu przerwał milczenie.

Wojciech Szczęsny zabrał głos po El Clasico. Szczery wpis. "To nie jest szczególnie miłe"

We wtorek na profilu bramkarza na Instagramie ukazała się obszerna wiadomość. Zaczęła się ona od komentarza do czerwonej kartki. "Tak, podjąłem złą decyzję i zostałem wyrzucony z boiska w moim pierwszym El Clasico! Tak, to nie jest szczególnie miłe uczucie. Ale doświadczenie pozwala mi spojrzeć na sprawy z innej perspektywy" - zaczął.

"We wrześniu zakończyłem karierę piłkarską i cieszyłem się życiem na plażach oraz polach golfowych w Marbelli. Cztery miesiące później wystąpiłem w meczu, który wcześniej mogłem oglądać tylko w telewizji lub rozegrać w 'Fifie'" - kontynuował. Następnie przedstawił dość mocne stanowisko.

Mocne słowa Wojciecha Szczęsnego. "Nigdy nie miałem zamiaru się ukrywać"

"Nigdy nie miałem zamiaru się ukrywać i grać w tę grę, bojąc się podejmować trudne decyzje oraz ryzyko. Można by pomyśleć, że to właśnie ta postawa była przyczyną mojej czerwonej kartki. Wolę myśleć, że to właśnie takie podejście doprowadziło mnie do tego, gdzie jestem teraz, i to dzięki mojej czasami nieuzasadnionej odwadze mogę teraz cieszyć się swoim pierwszym trofeum jako zawodnik Barcelony! Życie bez strachu może czasami sprawić ci krzywdę, ale uwierz mi, w zamian otrzymasz niesamowitą przygodę! Kocham tę grę" - podkreślił, dodając na koniec emotikonę serca i hasztag "Visca El Barca". Załączył także kilka zdjęć, z meczu oraz z fetowania sukcesu.

Nieco podniosły wpis 34-latka zebrał już blisko 150 tys. polubień. A w komentarzach posypały się głównie wyrazy wsparcia. "Zasługujesz na to, co najlepsze", "zdarza się", "a ja cię kocham i podziwiam, nie martw się błędem, ciesz się trofeum 'Tek' (pseudonim Szczęsnego - red.), "jesteś najlepszy. Dzięki, że jesteś z Barcą" - czytamy.

Dla Wojciecha Szczęsnego występ w El Clasico był trzecim w barwach FC Barcelony. Poprzednio zagrał przeciwko Athleticowi Bilbao (2:0) i UD Barbastro (4:0). Zabraknie go za to w meczu 1/8 finału Pucharu Króla przeciwko Betisowi (15 stycznia), gdyż będzie pauzował za czerwoną kartkę.